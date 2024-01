Cesto Bakery, di Torre del Greco, approda a Il Forno delle Meraviglie, il 12 gennaio 2024, alle ore 21.20 su RealTime TV.

Nel cuore del centro storico di Torre del Greco, in provincia di Napoli, Cesto Bakery è il laboratorio e negozio di pane e lievitati di Catello Di Maio, talentuoso artigiano, forte di studi in Tecnologie Alimentari, con la fissa della panificazione e la costante voglia di sommare esperienze diverse e sperimentazioni non comuni, a partire dalle diverse tipologie di farine, dalla ricerca di valori nutrizionali (ha rilanciato la Semolella, storico panino locale) e il Rugbrød, il famoso pane in cassetta svedese, con farina di segale e ricoperto di semi.

Terza generazione di una famiglia di panificatori, Catello dal 2015 ha realizzato il suo sogno: Cesto Bakery è un laboratorio multi tematico dove studiare e sperimentare le diverse tipologie di farine, puntando ad una qualità eccellente di pani e all’importanza dei valori nutrizionali. Grani antichi e molini attenti a preservarne le qualità, sono la materia prima selezionatissima che dà forma ad una numerosa tipologia di pani proposti: circa quaranta, dai prodotti di ultimissima concezione, ai pani tradizionali della Campania e di Torre del Greco in particolare. Classe ‘89, laureando in Tecnologie Alimentari, Catello ha progettato la sua panetteria con più anime messe insieme, creando un luogo d’incontro sempre frequentatissimo, dalla prima colazione all’aperitivo serale.

Da Cesto Bakery si entra per fare acquisti, ma anche per fermarsi a mangiare sul posto. Con grande successo ha rilanciato la Semolella, l’antico panino nato nei forni della parte storica di Torre del Greco, realizzata con farina di semola di grano Senatore Cappelli e lievito madre, il grande compagno di lavoro di Catello.

Cesto Bakery brilla anche per l’eccellente croissant, per i lievitati da prima colazione, per l’ottima pizza in pala e nel padellino. Perfetti nella forma e nella consistenza soffice, imperdibili i suoi buns, tra i più richiesti dalle hamburgherie d’autore. Appassionato dello stile nord europeo in fatto di bakery, Catello propone ottimi prodotti a base di farina di segale, come il rugbrød svedese, ricoperto di semi e consigliato dai nutrizionisti per il suo basso indice glicemico. Nel tempo, Catello ha saputo costruire un legame forte con la sua clientela, dispensando consigli sulle farine e sulla corretta conservazione del pane.

Per tutti questi motivi Fulvio Marino, conduttore della trasmissione Il Forno delle Meraviglie, realizzato con Real Time TV, ha selezionato Cesto Bakery di Catello Di Maio tra i migliori professionisti italiani. Il programma sarà in onda il 12 gennaio 2024, alle ore 21.20 su RealTime TV, canale 31 per il digitale terrestre.