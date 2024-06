Incidente a Caposele: 76enne Travolto da una Motozappa

Poco fa, a Caposele, un grave incidente ha coinvolto un 76enne residente a Lioni. L’anziano stava lavorando nel terreno di famiglia quando è stato travolto dalla motozappa che, accidentalmente, è andata in retromarcia. L’incidente ha causato gravi ferite agli arti inferiori del pensionato. L’uomo, in condizioni critiche, è stato immediatamente soccorso e trasportato con l’eliambulanza del 118 all’ospedale di Avellino, dove è stato affidato alle cure del personale medico. La rapidità dell’intervento è stata cruciale per garantire al ferito le migliori possibilità di recupero.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. La motozappa è stata sequestrata per ulteriori accertamenti tecnici, che aiuteranno a determinare le cause precise dell’incidente.

Questo tragico episodio sottolinea i rischi che gli anziani possono correre durante le attività agricole, soprattutto quando si utilizzano macchinari pesanti e potenzialmente pericolosi come le motozappe. È fondamentale adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare simili incidenti, inclusa una corretta manutenzione dei macchinari e un’attenta supervisione durante il loro utilizzo.