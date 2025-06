“ACCADDE OGGI”. 7 giugno 1958: nasceva Prince, il genio della musica internazionale

Il 7 giugno 1958 nasceva a Minneapolis, in Minnesota, Prince Rogers Nelson, conosciuto in tutto il mondo semplicemente come Prince.

Cantante, polistrumentista, compositore, produttore, innovatore: Prince è stato una delle figure più iconiche e rivoluzionarie della musica pop e funk mondiale. La sua straordinaria capacità di fondere generi diversi — dal rock al soul, dal funk all’R&B — lo ha reso un artista unico e inimitabile.

Durante la sua carriera, ha venduto oltre 150 milioni di dischi e firmato successi intramontabili come Purple Rain, Kiss, When Doves Cry, 1999 e Little Red Corvette.

Prince era famoso non solo per la sua musica, ma anche per il suo stile camaleontico, il suo impegno per la libertà artistica e il suo spirito indipendente.

Scomparso prematuramente nel 2016, il suo mito continua a vivere attraverso la sua eredità musicale, che ancora oggi ispira artisti di tutto il mondo.

Il 7 giugno è dunque una data che ricorda la nascita di un vero e proprio genio della musica.