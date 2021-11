A SAN MARTINO VALLE CAUDINA L’INCONTRO TRA CSV ED ASSOCIAZIONI

Giovedì 18 novembre alle ore 17.00 l’aula consiliare del Comune di San Martino Valle Caudina ospiterà un incontro tra il CSV Irpinia Sannio – CESVOLAB, la locale amministrazione comunale e le associazioni del territorio.

L’incontro è promosso dal Centro Servizi per il Volontariato, in collaborazione con il Comune di San Martino Valle Caudina, nell’ambito dell’attività di Rilevazione dei bisogni che il CSV sta portando avanti in vista della nuova programmazione triennale 2022-2024.

«Quello dell’incontro con gli enti del Terzo Settore del territorio – spiega Raffaele Amore, presidente del CSV Irpinia Sannio – rappresenta un momento molto importante sia per il nostro Centro che per le associazioni perché proprio dal confronto e dalla rilevazione dei bisogni nasce la programmazione delle attività del CSV Irpinia Sannio per i prossimi tre anni. Una rilevazione dei bisogni partecipata da parte delle associazioni garantisce la progettazione di servizi adeguati per il territorio».

«Abbiamo accolto con piacere la richiesta avanza dal CSV Irpinia Sannio – il commento dell’assessore del comune di San Martino Valle Caudina Annamaria D’Antonio – e siamo lieti di ospitare questo momento di incontro. Le associazioni del territorio avranno così l’occasione di conoscersi, confrontarsi e lavorare anche alla realizzazione di nuove reti. Questa amministrazione comunale crede molto nel ruolo delle associazioni e nell’importanza del volontariato».

adsense – Responsive – Post Articolo