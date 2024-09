A ROTONDI LA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO CON AMOS PARTENIO

Tante le visite gratuite effettuate dal senologo Carlo Iannace. Dopo la decima edizione della Camminata Rosa, si riparte con gli ambulatori della prevenzione.

Dopo la straordinaria decima edizione della Camminata Rosa, sono ripartite le domeniche dedicate alla prevenzione del tumore al seno con Amos Partenio e il senologo Carlo Iannace. Ieri, domenica 22 settembre, gli ambulatori delle visite gratuite hanno fatto tappa nel comune di Rotondi, presso la sede dell’associazione “La Fenice”.

Tante le visite gratuite effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace, a testimonianza del grande valore che tantissime persone hanno imparato a dare alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Per questo l’Amos Partenio desidera ringraziare innanzitutto il dottore Iannace, per il prezioso operato che svolge sul territorio, divulgando la fondamentale cultura della prevenzione, e tutti i comuni che ospitano gli ambulatori durante l’anno.

Un ringraziamento particolare, per la tappa di ieri a Rotondi, all’associazione di promozione sociale “La Fenice” e alla presidente Vincenza Coscia, per l’ospitalità e la collaborazione, e a tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa sottoponendosi ai controlli. Si ringrazia, per l’accoglienza, anche Raffaele Tangredi, segretario generale Fnp CISL IrpiniaSannio e presidente provinciale del Comitato Inps Avellino.

Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione è possibile seguire il calendario sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.