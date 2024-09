Nola senza freni: battuto il Forio in casa

Il Nola 1925 vince e convince. Tre su tre: l’inizio di campionato dei ragazzi di mister Farina è da primato in classifica. L’allenatore bianconero, in occasione della gara col Real Forio, deve rinunciare a Costanzo e Caccavallo e deve fare i conti con un acciaccato Vitolo (oltre al lungodegente Dentice). Tra i pali fiducia a Pellino, in difesa Pepe al posto di Vitolo, a centrocampo ritrova spazio Biason, in attacco fiducia ancora a Filosa nel tridente. I primi minuti vedono il Nola in pressing che spinge il Forio nella sua metà campo e reclama per due rigori. La rete arriva però solo al 38′: Pozzebon tira in area piccola ma Mazzella si allunga e para, la palla galleggia nelle vicinanze e Varsi è il più lesto a spingere dentro. Il Forio si fa vedere con due ripartenze ma le conclusioni vanno alle stelle. Nella seconda frazione il Nola comincia subito forte: 49′, Pozzebon viene imbeccato da Dell’Orfanello e si trova davanti a Mazzella, il tiro va dritto verso la porta ma si stampa sul palo. Al 62′ occasione per il Forio: calcio d’angolo, la palla finisce sui piedi di Mosca in posizione pericolosa ma la sfera va oltre la traversa. Al minuto 80′ la gara sembra mettersi male per il Nola che resta in dieci per il doppio giallo a Biason. I Bianconeri però 5′ più tardi la chiudono con Cassandro che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, di piatto appoggia dentro la palla che chiude la partita. La gara, che era stata aperta con un minuto di raccoglimento che il Nola ha voluto dedicare anche alle vittime dei tragici fatti di Saviano, si conclude senza ulteriori emozioni.

DICHIARAZIONI

“Sono molto contento di questa vittoria – ha affermato mister Francesco Farina – Abbiamo affrontato un avversario che non aveva mai perso. Abbiamo meritato, voglio fare i complimenti ai ragazzi. Non abbiamo difeso benissimo negli ultimi momenti ma era inevitabile dopo l’espulsione. Ho cambiato il sistema di gioco, abbiamo rispettato il Forio, che è ben allenato. L’ho già detto in precedenza, questo è uno dei campionati più difficili degli ultimi dieci anni“.

“Oggi era una gara complicata, lo sapevamo – ha aggiunto Alfredo Varsi – Sono contento per il gol e per la vittoria. Lo dedico a mio figlio che mi ha chiesto un gol stamattina. Stiamo bene, dobbiamo continuare così, lavoriamo bene in settimana, è un campionato duro. Pensiamo a noi stessi, partita dopo partita, e ci toglieremo tante soddisfazioni“.

IL TABELLINO

Reti: Varsi 38′ (N), Cassandro 85′ (N).

Nola 1925: Pellino, Cacciatore (Caropreso), Cassandro, Pepe, Dell’Orfanello, Biason, Cozzolino, Melillo (Vitolo), Pozzebon, Varsi (De Luca), Filosa (Giorgio). A disposizione. Angarelli, Pagano, Sorrentino, Piccolo, Indiano. Allenatore: Francesco Farina.

Real Forio: Mazzella, Pistola (Cittadini), Iaccarino (Peluso), Cabrera, Di Costanzo, Di Lorenzo, Fernandes (Acosta), Di Meglio (Aniceto), Tomasin (Arcamone), Mosca, Castagna. A disposizione: Santaniello, Delgado, Iacono, Raia. Allenatore: Carlo Sanchez.

Arbitro: Ruggiero di Salerno (assistenti Tartaglione di Napoli e Storelli di Nocera Inferiore).

Note: ammoniti Cozzolino e Varsi per il Nola, espulso per doppia ammonizione Biason per il Nola; ammoniti Di Meglio, Tomasin e Arcamone per il Real Forio.