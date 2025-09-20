A Nola due uomini fermati per furto d’auto: cresce l’allarme sicurezza

NOLA – La città di Nola continua a fare i conti con un fenomeno che negli ultimi mesi sta assumendo i contorni di una vera emergenza: i furti d’auto. Un problema diffuso che colpisce non solo le strade del centro ma anche le aree periferiche e che mina il senso di sicurezza dei residenti.

Nella giornata di ieri la polizia ha portato a termine un’operazione mirata nella zona dell’ospedale “Santa Maria della Pietà”. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato hanno intercettato due uomini di circa trent’anni, entrambi con precedenti penali e provenienti da Marigliano, sorpresi a bordo di un’auto risultata rubata.

L’intervento si è rivelato decisivo. All’interno del veicolo sono stati trovati arnesi da scasso e altri strumenti utilizzati per manomettere serrature, segno che i due erano probabilmente pronti a colpire di nuovo. Gli investigatori hanno così scongiurato un ulteriore furto, procedendo alla denuncia dei sospettati.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine. La polizia di Nola ha infatti rafforzato la presenza sul territorio con pattugliamenti mirati e verifiche capillari. Una strategia che mira a contenere un fenomeno che negli ultimi mesi ha registrato un’impennata preoccupante.

Per i cittadini, il problema resta al centro delle discussioni quotidiane. Le auto parcheggiate nelle vicinanze delle abitazioni o degli esercizi commerciali rappresentano spesso un obiettivo facile e la percezione di vulnerabilità si fa sentire. Le autorità ribadiscono l’impegno a mantenere alta l’attenzione, consapevoli che la fiducia dei residenti si misura anche dalla capacità di prevenire e contrastare episodi come quello di ieri.