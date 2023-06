A Nola arriva la prima edicola automatica grazie a Professional System.

Il distributore automatico di giornali arriva per la prima volta nella città di Nola. I giornali e il mondo dell’informazione su carta può ancora essere il futuro, come dimostra la prima edicola automatica e hi-tech inaugurata a Nola: nonostante i presagi che si moltiplicano da anni, accanto comunque a una crescente disaffezione nei confronti dell’informazione, i giornali cartacei possono ancora rappresentare il domani. A Nola, in piazza Duomo, da oggi acquistare un quotidiano o una rivista sfiorando su un pannello touch screen la propria scelta e pagando con carta di credito o contanti è diventata realtà grazie alla società Professional System che è leader nei distributori automatici di vario genere.