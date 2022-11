A Nola arriva la libreria Mondadori

A Nola, nei pressi della piazzetta Morelli e Silvati, alle 17.00 di oggi venerdì 19 novembre 2022 si inaugura l’apertura di una nuova libreria Mondadori, seconda a quella nel centro commerciale Vulcano Buono.

Investire sulla cultura è sempre una cosa buona, ed è grazie al gruppo Hyria dell’imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore, già proprietaria dell’Hyria Commercial Space, che la nuova attività commerciale prende il via oggi.

Ci aspettano diecimila libri: dai grandi classici ai fumetti, libri per i più piccoli e un book bar: lo spazio riservato a pause e incontri letterari.

La città di Nola offre con la Mondadori Point una grande alternativa ai più giovani sperando che possano apprezzare la poesia di un libro da sfogliare e sperando che diventi un ritrovo per giovani lettori. La Mondadori è pronta a stimolare la loro curiosità e il loro interesse anche organizzando incontri di lettura in libreria e salotti culturali. Quale modo migliore per avvicinare i giovani alla lettura se non portando la lettura in città!

Nunziata Napolitano