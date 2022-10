A Lauro pronto a sbarcare lo spettacolo del ciclocross con il Trofeo Federal Cross

A Lauro sono giorni di paziente attesa per ammirare domenica 30 ottobre lo spettacolo del ciclocross nel paese dei murales. Nel calendario 2022-2023 del Mediterraneo Cross e in quello regionale campano trova spazio il Trofeo Federal Cross a cura del Federal Team Bike che ritorna a rimboccarsi le maniche nell’organizzare una gara di ciclocross a distanza di sei anni.

La gara, oltre ad assegnare punti top class, è abbinata a gara di campionato regionale FCI Campania e si svolge presso la frazione di Migliano nel centro sportivo Camp Night che sarà preso d’assalto da una moltitudine di ciclocrossisti sia agonisti che amatori.

Il tracciato misura 2500 metri con circa 30 metri di dislivello e si sviluppa prevalentemente su fondo erboso compatto. La particolare caratteristica del terreno, di origine vulcanica, ha un’ottima percorribilità anche in caso di pioggia. Da tener d’occhio una piccola scarpata che richiederà una buona dose di tecnica mentre la restante parte sarà veloce. La partenza su asfalto prevede un rettilineo di 300 metri prima di entrare nel primo settore di sterrato.

“Prevediamo una massiccia presenza di atleti, che verranno da tutta la Campania e dalle altre regioni del Centro-Sud Italia, oltre al pubblico. Abbiamo lavorato insieme a tutti i nostri più stretti collaboratori per assicurare un valido percorso da ciclocross. Un grazie enorme all’amministrazione comunale di Lauro e un elogio particolare al primo cittadino Rossano Sergio Boglione. Un ringraziamento all’amico Agostino Cosenza, titolare di Fratelli Cosenza che è sponsor nostro ed anche di tutto il Mediterraneo Cross” spiegano in una nota gli organizzatori del Federal Team Bike.

Il programma generale dell’evento prevede alle 7:30 il ritrovo presso il centro sportivo Camp Night e quattro fasce di partenza: la prima alle 10,00 per i G6 (durata 20 minuti), la seconda alle 10:30 per esordienti e allievi (30 minuti), la terza alle 11:10 per juniores e i master di seconda fascia/over 45 (40 minuti) e l’ultima alle 12:00 per under 23, élite e master di prima fascia/under 45 (60 minuti).

La chiusura delle iscrizioni è prevista venerdì 28 ottobre su fattore K della Federazione Ciclistica Italiana (Id Gara 163201) con pagamento della quota di 15 euro solo per gli amatori, mentre per i tesserati degli enti di promozione sportiva e per eventuali ulteriori dettagli si può consultare il sito ufficiale www.mtbonline.it .