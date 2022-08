A Grottolella la XII edizione del premio “Armando Gill”: cerimonia il 1° settembre in piazza Municipio

Il percussionista Tony Esposito, il cabarettista Enzo Fischetti, il giornalista Franco Buononato e l’ex campione mondiale di pugilato, oggi attore, Patrizio Oliva sono i vincitori della XII edizione del premio “Armando Gill”, dedicato all’autore della celebre “Come pioveva”.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si svolgerà giovedì 1° settembre 2022 (ore 21.30), in piazza Municipio a Grottolella (Av) nel corso di una serata di gala presentata dalla giornalista Maria Parente.

La manifestazione è nata nel 2008 su proposta di Mario Da Vinci, indimenticata voce di Napoli, direttore artistico della rassegna fino alla sua morte, che propose quest’iniziativa al Comune di Grottolella anche per celebrare quelle che oggi sono le produzioni evolute dell’opera di Armando Gill.

“Gill è stato un grande artista dell’improvvisazione e dell’estemporaneità che ha tracciato un percorso preciso sulla produzione della canzone in lingua italiana senza lasciarsi dietro il napoletano – spiega l’attuale direttore artistico Alfonso d’Acierno – Oggi il Comune ha fatto suo questo progetto e vuole riproporlo nella sua grande valenza artistica. La serata di gala prevede anche un Memorial in ricordo di Mario Da Vinci con il figlio Gino che rievocherà la produzione artistica del papà. Con lui sul palco saliranno anche artisti amici di sempre della famiglia Da Vinci, da Tony Sigillo ad Anna Capasso, da PinoPino ai Souvenir. Sarà una serata di musica, ricordi e cultura da non perdere”.