A Cimitile la magia della Befana: un appuntamento speciale per i più piccoli

Da una semplice ma bellissima idea nasce un appuntamento fisso atteso da tantissimi bambini. A Cimitile, Città delle Basiliche, il giorno della Befana, grazie alle meravigliose “fatine” dell’associazione Genitori del Sud e al contributo di gran parte della popolazione Cimitilese che fa a gara a chi dona più caramelle, dolciumi e anche un pochino di carbone, l’associazione distribuisce, davanti alla Parrocchia di San Felice in Pincis, decine e decine di calze.

Quest’anno saranno distribuite ben 150 calze ad altrettanti bambini.

E non c’è cosa più bella di rendere felici i bambini, il vero motore dell’amore nel mondo e unica chiave per un futuro sano.