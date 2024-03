A Bucciano la “Festa dell’Albero” di Legambiente Valle Caudina

Sabato mattina torna in Valle Caudina la Festa dell’Albero di Legambiente. L’iniziativa, in programma alle 10.00 presso il plesso di Bucciano dell’Istituto Comprensivo “De Sanctis”, è promossa da Legambiente Valle Caudina, CSV Irpinia Sannio ETS e Comune di Bucciano in collaborazione con la scuola e l’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro.



Dopo i saluti e la presentazione del progetto gli alunni saranno i protagonisti della piantumazione di nuovi alberi. A seguire, l’associazione culturale Airolandia terrà un laboratorio dal titolo “Piantare gli alberi per la pace”.

La Festa dell’Albero, promossa in rete con le associazioni e le istituzioni del territorio, rappresenta una prassi ormai consolidata per il circolo Legambiente della Valle Caudina portata avanti sin dalla sua costituzione. L’iniziativa di sabato mattina rientra inoltre tra quelle promosse dal CSV Irpinia Sannio nell’ambito del progetto in rete di scuola e volontariato “Il Mantello Condiviso. Parole e azioni di Solidarietà”

.