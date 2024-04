SPERONE. Salvatore Alaia : la festa dei lavoratori da dedicare ai precari

Tra pochi giorni si celebrerà la festa dei lavoratori, un primo maggio per ricordare l’impegno, la determinazione e la professionalità di tanti lavoratori che hanno reso grande il nostro paese. Ed è per questo che l’ex Sindaco di Sperone il Dott. Salvatore Alaia rivolge il suo sguardo soprattutto verso quei lavoratori precari che ancora oggi vivono una vita piena di difficoltà legate alla mancanza di una prospettiva futura. In particolare il riferimento è rivolto agli operai idraulici forestali a tempo determinato ( O.t.d ) a cui non viene garantita alcuna stabilizzazione nonostante lo spirito di abnegazione di tanti operai che hanno dato prova di grande responsabilità realizzando opera per la tutela e la salvaguardia dei nostri territori. L’auspicio, dichiara Alaia, è che le istituzioni competenti, in primis la Regione Campania, si attivino per rendere concreto un sogno(stabilizzazione del rapporto lavorativo)che per troppi anni è stato sbandierato ma mai realizzato.