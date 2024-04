7 Fatti divertenti sui casinò

Ci sono molti aneddoti interessanti e fatti divertenti sul vasto mondo dei casinò. Questo tipo di divertimento ha intrattenuto l’uomo per secoli. Molti giochi sono legati all’amore dell’uomo per il caso, la fortuna e il gioco d’azzardo.

Quando si pensa a queste attività, vengono automaticamente in mente Monte Carlo, Macao, Las Vegas o Atlantic City. E vengono in mente molti film con Robert de Niro, George Clooney o Brad Pitt come protagonisti. Molti associano addirittura un casino online ad attrazioni ispirate a serie, leggende o eventi storici.

Queste attività hanno la reputazione di attirare clienti facoltosi che giocano enormi somme di denaro. Ma la realtà è diversa. La maggior parte delle entrate di un casinò proviene in realtà da giocatori più modesti.

Ecco alcuni fatti interessanti sui casinò che sicuramente lasceranno tutti a bocca aperta.

1.- Las Vegas non è la città con il maggior numero di casinò.

Sebbene quasi tutti i film sui casinò mostrino Las Vegas, Monte Carlo o Monaco come i luoghi iconici con il maggior numero di casinò, c’è una città cinese che se li lascia alle spalle. Si tratta di Macao, che è 7 volte più grande della capitale del Nevada e molto più grande delle sue controparti europee.

Allo stesso modo, Macau genera molte più entrate economiche. Secondo le stime della Commissione Esecutiva del Congresso Cinese, negli ultimi tre anni Macau ha avuto entrate pari o superiori a 205 miliardi di dollari.

2.- Il curioso nome delle luci della slot machine

Le slot machine sono attrazioni molto popolari nei casinò e in qualsiasi casinò. Questo perché sono molto facili da giocare e attraenti. Le luci, i colori e i suoni, così come l’infinità di temi, le rendono le preferite dal pubblico.

Questo lo sanno tutti, ma pochi conoscono il nome delle loro luci. Si chiamano candele.

3.- La Grande Muraglia cinese e le lotterie

La Grande Muraglia cinese è una costruzione magnifica ed enorme. Ci sono voluti due secoli per completarla. Anche questo è noto a quasi tutti. Tuttavia, pochi sanno che le autorità militari cinesi utilizzarono i soldi del gioco d’azzardo per finanziare la sua costruzione.

Grazie all’acquisto di biglietti del Keno da parte dei cittadini della dinastia cinese Han, il denaro fu raccolto. Il Keno era una sorta di lotteria che forniva il denaro per la costruzione della muraglia. È interessante notare che questo tipo di lotteria viene ancora giocato in molti casinò in Cina.

4.- Gli australiani e i loro pokies

In quasi tutti i Paesi del mondo, le slot machine hanno il loro equivalente con lo stesso sostantivo. Si usa anche il termine inglese slots, che è diventato popolare a causa della globalizzazione.

Ma gli australiani danno a queste macchine un nome proprio e le chiamano pokies. Non si trovano solo nei casinò, ma anche nei bar, nelle taverne o nei negozi di paese.

5.- La parola casinò deriva dall’italiano

La parola italiana “piccolo villaggio” è stata quella che ha dato il nome di casinò a livello mondiale, usato per la ricreazione, ed è da qui che deriva la parola “casinò”. In seguito, il concetto è cambiato per essere più in linea con la sua vera definizione, cioè un luogo di divertimento pubblico.

6.- L’origine dei sandwich

Si ritiene che l’aristocratico inglese John Montagu, conte di Sandwich, fosse un assiduo giocatore d’azzardo. Egli rese popolare il cibo servito tra due fette di pane che oggi porta il suo nome. Preferiva questo cibo frugale per tenere le mani pulite e per poter giocare a carte allo stesso tempo.

7.- Ogni slot ha il suo suono

Nel mondo delle slot, ogni slot ha le sue note musicali. Non esistono due slot machine con la stessa melodia. Ciò è dovuto all’individualizzazione di ogni attrazione e al copyright.