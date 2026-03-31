31 marzo 1889: nasce la Torre Eiffel, da “mostro di ferro” a simbolo eterno di Parigi

Il 31 marzo 1889 non è una data qualunque per la storia europea: è il giorno in cui Parigi cambiò per sempre il proprio skyline. In quella giornata veniva ufficialmente inaugurata la Torre Eiffel, destinata a diventare uno dei monumenti più celebri al mondo.

Progettata dall’ingegnere Gustave Eiffel per l’Esposizione Universale del 1889, la struttura rappresentava una sfida audace per l’epoca: oltre 300 metri di altezza in ferro battuto, un’opera mai vista prima che simboleggiava il progresso tecnologico e industriale della Francia.

Dalle polemiche al successo mondiale

All’inizio, però, l’accoglienza non fu delle migliori. Molti intellettuali e artisti parigini firmarono petizioni contro la torre, definendola un “gigante inutile” e un affronto alla bellezza classica della città. Tra i critici più noti vi furono scrittori e architetti che temevano un impatto visivo devastante.

Eppure, proprio ciò che veniva contestato – la sua imponenza e modernità – divenne presto il suo punto di forza. In pochi anni, la Torre Eiffel si trasformò in un’attrazione irresistibile per visitatori provenienti da tutto il mondo.

Da struttura temporanea a pilastro scientifico

In origine, la torre doveva essere smantellata dopo vent’anni. A salvarla fu la scienza: grazie alla sua altezza, divenne fondamentale per esperimenti di telegrafia senza fili e, successivamente, per le trasmissioni radiofoniche e televisive. Questo utilizzo strategico ne garantì la permanenza.

Durante la Prima guerra mondiale, la torre ebbe anche un ruolo militare: fu utilizzata per intercettare comunicazioni nemiche, contribuendo alle operazioni francesi.

Numeri e curiosità

Oggi la Torre Eiffel è uno dei monumenti più visitati al mondo, con milioni di turisti ogni anno. Alcuni dati curiosi:

• È composta da oltre 18.000 pezzi metallici

• Pesa circa 10.000 tonnellate

• Viene ridipinta ogni 7 anni con circa 60 tonnellate di vernice

• Con le antenne moderne supera i 330 metri di altezza

Inoltre, la torre “cresce” di circa 15 cm durante l’estate a causa della dilatazione termica del metallo.

Un simbolo senza tempo

A oltre un secolo dalla sua nascita, la Torre Eiffel non è più solo un monumento, ma un’icona globale. Da struttura contestata a emblema di eleganza, innovazione e identità culturale, continua a raccontare la capacità dell’uomo di osare, creare e lasciare un segno nella storia.

Parigi oggi non si immagina senza la sua “Dama di Ferro”, diventata il cuore pulsante della città e uno dei simboli più riconoscibili del pianeta.