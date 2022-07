Festeggia oggi il suo compleanno il giovane Serino Pasquale di Avella che compie 20 anni. Ecco gli auguri speciali della mamma e di tuta la famiglia: “Figlio mio, ogni volta che parlo con Dio, lo ringrazio per avermi dato un figlio come te che mi rende orgogliosa e mi riempie il cuore di gioia in continuazione. Buon ventesimo compleanno, figliolo. Che il buon Dio non smetta mai di benedirti. Ti voglio bene. La tua mamma”.