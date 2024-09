Il Procuratore della Repubblica Aldo Policastro saluta la polizia giudiziaria avellinese in vista del trasferimento alla Procura Generale di Napoli

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, Aldo Policastro, accompagnato dal Procuratore Aggiunto, Gianfranco Scarfò, nella mattinata odierna, presso il Palazzo di giustizia di Ariano, aula Giudice di pace, ha incontrato la polizia giudiziaria operante nel territorio avellinese di competenza. Una nutrita rappresentanza di appartenenti a Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza lo ha accolto. Nel portare il suo saluto ai numerosi presenti, in vista del trasferimento alla Procura Generale di Napoli, il Procuratore ha voluto ringraziare tutti per la leale collaborazione, i risultati positivi ottenuti e la apprezzata sinergia operativa realizzata tra le varie forze di polizia e tra esse e la Procura della Repubblica. Ha anche voluto sottolineare la grande disponibilità dimostrata dalla polizia giudiziaria avellinese anche nelle attività di formazione promosse sul territorio dall’ufficio di procura. Il dottor Gianfranco Scarfò, prossimo procuratore della repubblica f.f., ha voluto salutare i presenti esprimendo la sua volontà di proseguire, in piena sinergia con gli organi di polizia giudiziaria, sulla strada tracciata dal Procuratore Policastro. Il colonnello Domenico Albanese, Comandante Provinciale dei Carabinieri, il dottor Aniello Ingenito, dirigente della Squadra Mobile di Avellino e il Cap. Maria Stella Ranaudo Comandante della locale Compagnia della Guardia di Finanza ( questi ultimi anche a nome del Questore e del Comandante Provinciale) hanno a loro volta espresso il loro particolare ringraziamento al Procuratore per la disponibilità dimostrata e la vicinanza assicurata all’operato della polizia giudiziaria, dimostrandosi sempre punto di riferimento affidabile e autorevole nel lavoro quotidiano. Hanno espresso la volontà di proseguire analogo rapporto di stretta collaborazione anche per il prosieguo dell’attività ad opera del dottor Scarfò. Nel salutare tutti alla fine il Procuratore Policastro ha voluto assicurare che non verrà meno la sua attenzione alle attività della polizia giudiziaria avellinese anche nel suo nuovo incarico.