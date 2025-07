Grottaminarda, visite gratuite all’Ambulatorio di Prossimità: il calendario di luglio

Anche per il mese di luglio programmato il calendario delle visite gratuite nell’ambito dell’Ambulatorio di Prossimità. Come oramai consuetudine tutti i venerdì sono previste visite specialistiche per diverse patologie. L’importante attività, a disposizione di persone in difficoltà, è uno dei tanti servizi presenti presso il Polo Sanitario di Grottaminarda a cura dell’Asl con la collaborazione del Comune di Grottaminarda.

Questo il calendario di luglio:

venerdì 4 luglio, Visita Urologica con il Dottor Pasquale Grella, dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

venerdì 11 luglio, Visita Fisiatrica-Reumatologica con il Dottor Marcantonio Spera, dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

venerdì 18 luglio, Visita Dermatologica con il Dottor Giovanni Orlando, dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

venerdì 25 luglio, Visita Dermatologica con il Dottor Giovanni Orlando, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Per accedere all’Ambulatorio di Prossimità non è necessario prenotare ma è utile esibire certificazione che attesti la propria condizione sociale, (Isee inferiore a 10mila euro, stranieri temporaneamente presenti (Stp) (Eni). L’invito alle persone è di usufruire con fiducia del servizio.