Grottaminarda (AV) – I Carabinieri intensificano i controlli, anche per frenare i disturbi estivi notturni

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato i controlli nel comune di Grottaminarda, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i comportamenti che disturbano il riposo e la quiete pubblica durante il periodo estivo. Queste operazioni di pattugliamento sono state avviate in risposta alle direttive tracciate dal Prefetto Rossana Riflesso e si concentrano principalmente nelle ore notturne.

In questo weekend, diverse pattuglie della Compagnia di Ariano Irpino hanno identificato conducenti di microcar e motocicli, spesso segnalati per disturbo del riposo.

Questi controlli, articolati mediante posti di controllo e vigilanza dinamica, si concentrano nelle zone di maggiore afflusso di giovani e in prossimità di pubblici esercizi.

L’incremento dei servizi di perlustrazione svolti dai Carabinieri mira a garantire sicurezza e tranquillità ai residenti, consentendo interventi rapidi ed efficaci.

Il piano di sicurezza messo in atto non si esaurisce con questi primi interventi: i controlli proseguiranno senza soluzione di continuità anche nei prossimi giorni.

Si sensibilizzano i cittadini a segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, eventuali comportamenti sospetti o situazioni che potrebbero richiedere un intervento: la collaborazione tra comunità e Forze dell’Ordine è fondamentale per mantenere un ambiente sicuro e accogliente per tutti.