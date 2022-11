AVELLINO. “NEL CUORE DEL TRICOLLE”, in ricordo di Gennaro Bellizzi. Due eventi di stampo scientifico-sanitario

In memoria della figura professionale del dr. Gennaro Bellizzi, primario della UOC Cardiologia-UTIC dell’Ospedale “Sant’Ottone Frangipane” di Ariano Irpino, del suo impegno per il territorio irpino e della sua dedizione per una sanità garantita a tutti, l’ASL di Avellino, diretta dal dr. Mario Ferrante, promuove due eventi di stampo scientifico-sanitario. Si inizia venerdì 18 novembre , presso “Hotel de la Ville” ad Avellino, con una sessione infermieristica – aperta a tutti gli infermieri – per un momento di formazione e confronto riguardo alla riduzione dei rischi cardiovascolari e al trattamento delle emergenze cardiologiche. Si prosegue sabato 19 novembre , sempre presso “Hotel de la Ville” di Avellino, con la sessione medica che vedrà la presenza, ancora una volta, di alcuni dei maggiori cardiologi ed internisti italiani a conferire rilevanza e prestigio all’evento.

I due eventi sono promossi dall’ASL di Avellino grazie al lavoro dell’UOC di Cardiologia e UTIC dell’Ospedale di Ariano Irpino, già diretta dal dott. Gennaro Bellizzi ed attualmente dal dr. Giuseppe Bianchino, e dell’UOC Medicina Interna diretta dalla dott.ssa Annamaria Bellizzi. Alla definizione del programma scientifico ha dato il suo prezioso contributo il Professor Pasquale Perrone Filardi, Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Presidente eletto SIC (Società Italiana di Cardiologia), caro amico del dr. Gennaro Bellizzi.