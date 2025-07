Ariano Irpino, Innovazioni Irpine “Giovani, Tecnologia e Futuro“, evento finale.

Ieri 25 luglio, con inizio alle ore 19.30, presso il Museo Civico e della Ceramica di via d’Afflitto – Ariano Irpino, si è tenuto l’evento finale del progetto “ Innovazioni Irpine Giovani, Tecnologia e Futuro “, una sinergia di tre comuni dell’Alta Irpinia, cioè: Ariano Irpino, Grottaminarda e Vallesaccarda. Un progetto, per l’attivazione con la collaborazione degli ITS, del “Barcamp” un programma teso a favorire formazione, lavoro, inclusione sociale, innovazione ed impresa tra i giovani, che ha ricevuto il finanziamento dalla Regione Campania- Assessorato alle Politiche Giovanili.

Erano presenti all’evento:

Enrico Franza – Sindaco di Ariano Irpino

Grazia Vallone – Vicesindaca e Assessora alle politiche Giovanili di Ariano Irpino.

Mario Barberini – Giornalista e Presidente di

Inoltre erano presenti i rappresentanti dei partener del progetto:

Archeoares- Cultura , identità e territorio.

Cantina Giardino – Narrazione di un vino naturale.

Aurea SRL – Presentazione della piattaforma: Innovazioni Irpine.

Andromeda – a.p.s.

La discussione, è iniziata con i saluti agli intervenuti del Sindaco Franza, il quale rivolgendosi ai giovani presenti in sala, ha tra l’altro detto: “ sono soddisfatto sebbene sia consapevole, che è solamente un punto di partenza , di un percorso che sarà molto lungo. Perchè di certo, non saranno uno, due, tre o quattro incontri di questo tipo, insomma, che possano in qualche modo frantumare questo muro che c’è tra il mondo dei giovani e del mondo delle istituzioni. E quindi, c’è ancora da lavorare tanto, però, chiaramente diciamo è iniziato sotto i migliori auspici questo percorso di collaborazione, di condivisione e di confronto con il mondo dei giovani “.

Anche la Vicesindaca Vallone, nel suo intervento ha dichiarato la positività degli obiettivi raggiunti: “ i risultati raggiunti, credo che siano stati veramente positivi. Perché, noi abbiamo all’interno del progetto promosso una piattaforma. In effetti, una piattaforma che è un autentico network perchè ha consentito ai giovani di iscriversi. All’interno, ci sono le aziende partner che sono parte integrante del progetto, cioè; Andromeda, Archeoares. Cantina Giardino e Aurea SRL, che hanno come dire parte attiva all’interno del progetto, più gli esperti come per esempio il consulente relativamente alla misura io resto al sud. E quindi, questo ha consentito ai giovani di iscriversi e di accedere , di avere una eventuale confronto. C’è un format per fare domande e di ricevere risposte in tempi brevissimi. Nello stesso tempo, questa piattaforma è destinata a crescere cioè, inglobare tutte le aziende dell’Alta Irpinia e allo stesso tempo consentirà ai giovani di accedere alle informazioni e avere la contezza di quello dal punto di vista industriale ed economico che c’è sul territorio “.

La maggioranza dei presenti in sala, era composta da giovani, che hanno partecipato al progetto.

Un progetto, molto interessante dal punto di vista delle finalità.

Carmine Martino