Ariano guarda al futuro digitale: sei anni di innovazione e servizi ai cittadini, il bilancio del consigliere Giovanni Marinaccio

ARIANO IRPINO – Sei anni di lavoro istituzionale al servizio della città, con un obiettivo chiaro, rendere Ariano Irpino più moderna, efficiente e vicina ai cittadini attraverso la digitalizzazione dei servizi pubblici. È questo il bilancio tracciato dal consigliere comunale Giovanni Marinaccio, che ripercorre alcune delle principali iniziative realizzate nel corso del suo mandato.

Un percorso che ha visto il Comune di Ariano Irpino intraprendere un’importante transizione digitale della pubblica amministrazione, resa possibile anche grazie all’impegno diretto del consigliere Giovanni Marinaccio nell’individuazione e nell’attivazione di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicati alla trasformazione digitale, per un valore complessivo di circa 800 mila euro.

Grazie a queste risorse è stato possibile avviare numerosi progetti di innovazione che oggi permettono ai cittadini di accedere a servizi più semplici, veloci e trasparenti.

Tra i risultati più significativi figurano l’attivazione del nuovo sito istituzionale del Comune e dello sportello telematico polifunzionale, strumenti che consentono di svolgere molte pratiche direttamente online. Attraverso lo sportello digitale sono state già presentate circa 15.000 istanze, segno concreto di come i servizi digitali siano sempre più utilizzati dalla comunità.

Importanti passi avanti sono stati compiuti anche con l’integrazione dei servizi comunali con SPID e Carta d’Identità Elettronica, l’introduzione dei pagamenti digitali tramite pagoPA, l’attivazione delle comunicazioni tramite App IO e l’adozione di sistemi di notifica digitale degli atti della Pubblica Amministrazione, strumenti che semplificano e rendono più efficienti i rapporti tra cittadini e Comune.

Tra le innovazioni più recenti sostenute dal consigliere Giovanni Marinaccio anche l’introduzione del pagamento digitale della sosta tramite smartphone, attraverso piattaforme come EasyPark, che permette agli automobilisti di gestire il parcheggio direttamente dall’app, pagando solo il tempo effettivamente utilizzato.

Il processo di modernizzazione prosegue inoltre con la migrazione dei sistemi comunali al cloud, la digitalizzazione dell’Anagrafe dello Stato Civile, l’adeguamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive e la realizzazione del nuovo portale turistico della città, pensato per valorizzare il patrimonio storico e culturale di Ariano Irpino e promuovere il territorio anche a livello nazionale e internazionale.

«La digitalizzazione dei servizi pubblici rappresenta una sfida fondamentale per il futuro delle città – sottolinea Giovanni Marinaccio – perché significa rendere la pubblica amministrazione più efficiente e facilitare la vita quotidiana dei cittadini».

Nel concludere il suo bilancio dei sei anni di attività amministrativa, il consigliere Giovanni Marinaccio rivolge un messaggio alla comunità arianese:

«Ringrazio tutti i cittadini per la fiducia e il sostegno dimostrati in questi anni. Servire la propria città è sempre un grande onore. Questo non è un addio, ma semplicemente un arrivederci, con la volontà di continuare a lavorare per il bene di Ariano Irpino e della sua comunità».