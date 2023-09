Ariano Bio Festival, al via i mercatini bio nei suggestivi giardini della Villa Comunale. Da domandi 2 settembre

Domani 2 settembre al via il primo evento dell’Ariano BioFestival d’Irpinia. Dalle ore 9:30, nei suggestivi giardini della villa comunale di Ariano Irpino, si terrà una mostra mercato dedicata ai prodotti biologici e a quelli provenienti da coltivazioni da lotta integrata. Organizzata nell’ambito del BIOFESTIVAL d’IRPINIA dall’ Associazione BIODISTRETTO d’IRPINIA con l’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, Gal Irpinia; curata della Cooperativa FILOVERDE.

Vedrà la partecipazione di numerose aziende agro-alimentare custodi della biodiversità, le quali presenteranno le loro eccellenze agricole. Tale evento rappresenta un’opportunità unica per scoprire la qualità dei prodotti agricoli di Irpinia.

I mercatini saranno aperti sabato 2, 9 e 16 settembre, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Inoltre, sarà possibile gustare una colazione contadina, organizzata dalla cooperativa Filoverde e dalle aziende partecipante.

Per consultare il programma completo dell’evento, si invita a visitare il sito web www.biodistrettodirpinia.it oppure a seguire le pagine ufficiali su Facebook ed Instagram, @biodistrettodirpinia.