Ad Ariano Irpino il Rotary forma la leadership giovanile distrettuale  

Presso il ‘Grand Hotel Biffy’ ad Ariano Irpino sta per concludersi il Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) promosso dal “Distretto Rotary 2101” presieduto dal Governatore Antonio Brando. Una tre giorni coordinata da Vincenzo Michele Sellitto, Presidente dell’apposita Commissione distrettuale, dedicata allo sviluppo del potenziale delle nuove generazioni, avente come tema “Giovani leader per il futuro: innovazione, sostenibilità e territorio”. A fare gli onori di casa il Sindaco Enrico Franza, il Presidente del R.C. Avellino Est Centenario Vincenzo Romolo ed il Presidente del Rotaract Avellino Est Nicola Vitale.

Trentadue i giovani rotaractiani selezionati provenienti da tutta la Campania, scelti per il loro impegno e potenziale di cambiamento, chiamato a focalizzare la loro attenzione sulla valorizzazione sostenibile del territorio, sull’innovazione nel settore agroalimentare e sull’imprenditorialità giovanile e sociale. L’obiettivo è quello di sviluppare nei partecipanti competenze di leadership responsabile, con particolare attenzione alla comunicazione, alla gestione dei ruoli e alla capacità di costruire gruppi di lavoro coesi e inclusivi. Si sono succeduti interventi e testimonianze del mondo accademico, imprenditoriale e sociale per creare un’interazione tra giovani rotaractiani e chi già opera sul territorio in modo sostenibile e innovativo.

“RYLA 2025 non è un evento da seguire passivamente, ma un’esperienza da costruire insieme. È una palestra di cittadinanza attiva, un luogo dove i giovani diventano protagonisti della trasformazione, attraverso il confronto, la creatività e il lavoro di squadra”- ha affermato il Governatore Antonio Brando.

Tra i 32 “Giovani leader del futuro”, al meeting irpino anche Paolo Mirabella del Rotaract Club Pozzuoli patrocinato dal Rotary Club Campi Flegrei e Igino Pitton del Rotaract Club Napoli Angioino – Chiaja patrocinato del Rotary Club Napoli Chiaja.