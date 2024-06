A Grottaminarda seconda edizione della Festa della Pizza

Dopo il grande successo della prima edizione torna a Grottaminarda la Festa della Pizza a cura dell’Associazione “La Rotta APS”, con il patrocinio del Comune di Grottaminarda e la grande collaborazione dei pizzaioli grottesi, Main Sponsor Molino Scoppettuolo.

Da domani, venerdì 28 giugno, fino a domenica 30 giugno, Piazzale Padre Pio diventerà un’immensa pizzeria all’aperto con imperdibili momenti di spettacolo. Inoltre i laboratori in collaborazione con “Fidapa”, “Slow Food”, “Insieme si può” e “Creaba”, sarà infatti ripetuto il laboratorio “Pizza e Inclusione 2.0”. Particolare attenzione anche a quanti soffrono di intolleranze con un’area gluten free e la pizza senza lattosio.

Il programma degli spettacoli delle tre serate prevede per domani, venerdì 28 giugno, “Vieni Vieni Cu Mme!”, gruppo di taverna napoletana. Sabato 29 giugno sarà la volta del comico Gino Fastidio. Domenica 30 giugno gli “Statale 14”, tribute band di Rino Gaetano. In tutte le serate vi sarà un intrattenimento musicale; inoltre sabato gli stand apriranno prima per guardare e sostenere tutti insieme la partita dell’Italia su ladwall.

Il menù ufficiale della seconda edizione della Festa della Pizza Città di Grottaminarda vede dalle classiche margherite e marinare alle proposte speciali che ogni forno ha in serbo e la Pizza Slow Food che si potrà degustare in tutti i forni. Immancabile anche il reparto friggitoria.

Questi i Maestri Pizzaioli coinvolti: Giovanni Grimaldi dell’omonima pizzeria, Rocco e Romina di “Speedy pizza”, Daniele e Carmine della pizzeria “Daniel Black”, Luisa e Ottone di “Pizza Express”, Nizard Blasi del “Fusillo d’Oro”, Michele Guerra della “Pizzeria Guerra”, Giacomo e Lorenzo della pizzeria “A Tempo Perso”, Luisa ed Antonio di “Bakery Giró”.

«Una grande occasione di socialità, di attrattiva per il nostro paese e per riconfermare, se ce ne dovesse essere ancora bisogno, la bravura dei Maestri Pizzaioli di Grottaminarda – afferma l’Assessora agli eventi Marilisa Grillo – Lo scorso anno è stato molto bello, siamo sicuri lo sarà anche quest’anno. Invitiamo tutti a partecipare ».

Ecco il programma completo:

Venerdì 28 giugno

ore 19:00 taglio del nastro presso piazzale Padre Pio

ore 19:30 apertura stand

ore 20:30 area relax: degustazione pizza & vino a cura di Slow Food e Fidapa

ore 22:00 live “Vieni vieni cu mme”

Sabato 29 giugno

ore 16:30 laboratorio pizza e inclusione 2.0 a cura di Insieme si può Sarno e Creaba

ore 17:30 apertura stand

ore 18:00 visione ottavi di finale di Euro 2024 “Svizzera vs Italia” su led wall

ore 20:30 “Ogni donna è una Madonna” a cura di Fidapa

ore 22:30 Gino Fastidio



Domenica 30 giugno

ore 19:30 apertura stand

ore 20:00 cooking show con scambio di pasta madre al termine

ore 22:00 live “Statale 14”.