ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CASERTA NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE E SERVIZIO NEWSLETTER

L’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta compie un importante passo avanti nel percorso di innovazione e transizione digitale dei propri servizi. Sono stati lanciati il nuovo portale istituzionale (www.omceocaserta.it) e il servizio newsletter, strumenti progettati per rendere l’accesso alle informazioni, alle attività e ai servizi dell’Ente ancora più semplice, rapido ed efficace.

Il nuovo portale rappresenta una piattaforma in linea con i tempi, intuitiva e accessibile, pensata per favorire una comunicazione più immediata e trasparente con gli iscritti. Il servizio newsletter consentirà inoltre di ricevere aggiornamenti tempestivi su attività istituzionali, scadenze, eventi, opportunità formative e comunicazioni di interesse professionale.

«Il Consiglio Direttivo dell’Ordine sta facendo grossi sforzi per la digitalizzazione dell’Ente, l’eliminazione del cartaceo, l’ammodernamento di tutti i sistemi informatici. In questo percorso si inserisce l’importante restyling del portale web e della newsletter istituzionale destinata a tutti gli iscritti». Le parole del presidente Carlo Manzi. Poi aggiunge: «I nostri traguardi sono duplici. Da un lato vi è un fine comunicativo: crediamo fermamente che una comunicazione chiara e moderna sia la base fondamentale per mantenere un legame costante con i professionisti. Dall’altro, puntiamo a un forte potenziamento dei servizi online. Vogliamo garantire la massima equità nell’accesso alle prestazioni dell’Ente, agevolando in particolar modo chi risiede lontano dalla nostra sede fisica. Oggi possiamo affermare con orgoglio che la quasi totalità dei servizi è fruibile comodamente da casa, attraverso l’area riservata del portale, la PEC o tramite la compilazione di specifici modelli sviluppati ad hoc. Il nostro impegno è rivolto a intercettare pienamente sia le esigenze degli iscritti sia quelle della cittadinanza. Non a caso, il nuovo sito web include un’area specificamente dedicata ai cittadini e alla prevenzione. Capita infatti frequentemente di interloquire e farci portavoce di istanze che provengono direttamente dalla collettività, oltre che dalla nostra comunità professionale».

Il progetto è stato realizzato dal responsabile dell’Ufficio informatico dell’Ente Alessio de Cristofaro, con il supporto dell’Ufficio Comunicazione per la revisione e la verifica dei contenuti, nell’ambito di un percorso volto a rafforzare la digitalizzazione e l’efficienza dei servizi offerti dall’Ordine.

Per assicurare che il nuovo portale e il servizio newsletter rispondano concretamente alle necessità degli iscritti, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro coordinato dal presidente dell’Ordine Carlo Manzi. Del gruppo hanno fatto parte il consigliere Michele Pinto, il componente supplente del Collegio dei Revisori Fabio Giovanni Abbate, Maria Basco e Antimo Nunziante, che hanno contribuito alla validazione dei contenuti e delle funzionalità destinate ai professionisti sanitari.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Ordine nel promuovere la trasformazione digitale, valorizzando strumenti in grado di facilitare l’accesso alle informazioni e rafforzare il dialogo con la comunità professionale.