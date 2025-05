Incontro-spettacolo con Amedeo Colella e Gianni Conte: al Campania il 24 maggio “Pigliate ‘na pastiglia”

In occasione della presentazione del libro “Napoli due volte al dì” di Amedeo Colella (Mondadori), al Centro Commerciale Campania di Marcianise (CE) si svolgerà un evento unico nel suo genere, che unisce cultura, musica e tradizione partenopea. L’appuntamento è per sabato 24 maggio alle ore 18.00 in Piazza Campania.

L’evento sarà un incontro-spettacolo a ingresso gratuito, caratterizzato da testi originali e performance dal vivo. Protagonisti della serata saranno Gianni Conte, voce solista dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore, e Amedeo Colella, autore del libro, in un coinvolgente spettacolo intitolato “Pigliate ‘na pastiglia”.

Lo spettacolo esplorerà con musica e parole il ruolo di Napoli, celebrando la città come una fonte inesauribile di energia, creatività e unicità. Tra aneddoti, racconti di cultura partenopea, grandi del passato, meraviglie gastronomiche e il profano rapporto con il sacro, l’evento si propone come una “medicina” salutare e divertente, capace di regalare benessere e sorrisi.

Durante l’evento sarà allestito un desk in Piazza Campania dove sarà possibile acquistare il libro di Amedeo Colella.

IL LIBRO

Luciano De Crescenzo affermava che tutto il mondo ha bisogno di un po’ di Napoli, e aveva ragione: questa città unica sfugge all’uniformità dell’algoritmo che livella bisogni, sogni e gusti dell’umanità. Napoli si distingue per le sue caratteristiche eccezionali, come il suo primo ospedale chiamato “degli incurabili” e il fatto che San Gennaro abbia firmato un atto notarile per controllare il Vesuvio, un esempio della sua peculiarità. La città non conosce la mediocrità: tra il massimo e il minimo, tra vetta e abisso, c’è una normalità atipica e creativa, che nasce dalla forte differenza tra poli opposti. La napoletanità si caratterizza per questa contrapposizione, che genera un modo di vivere unico. Amedeo Colella, detto ‘o professore, ha speso tempo e intelligenza per scovare il principio attivo della napoletanità, e nel libro “Napoli due volte al dì” ce lo propone come una buona medicina da assumere due volte al giorno.