Il poeta Galdino Ferro celebra la mozzarella: nasce la collaborazione con CISAL Caserta per un progetto dedicato ai diversamente abili.

Il sessantanovenne poeta lodigiano Galdino Ferro, autore del libro A modo mio, ha recentemente composto una poesia dedicata alla mozzarella di bufala, eccellenza dell’agroalimentare campano e simbolo identitario del Mezzogiorno. L’opera rappresenta l’incipit simbolico di una collaborazione avviata con la CISAL di Caserta, sindacato attivamente impegnato nel sociale, con cui Ferro ha deciso di condividere e sviluppare un progetto innovativo destinato alle persone diversamente abili. Il poeta ha scelto di coniugare la forza della parola con l’impegno civile, dando voce – attraverso la metafora della mozzarella – a valori come la genuinità, la tradizione e l’inclusione. La collaborazione con la CISAL nasce proprio dall’intento comune di promuovere percorsi di partecipazione culturale e sociale, in cui la disabilità non sia ostacolo ma occasione di espressione e crescita condivisa. A rappresentare il sindacato di via Unità Italiana nel dialogo e nel coordinamento con il poeta saranno il segretario generale Ferdinando Palumbo e il dottor Luciano Gentile, figure di riferimento per l’articolazione e la realizzazione dell’iniziativa.

La poesia

LA MOZZARELLA

Un casaro campano

ha inventato un cibo sano

forse a Capua ha abitato

l’idea al volo ha acchiappato.

Né rotonda né quadrata

ha una forma un po’ allungata.

Bianca morbida e succosa

puoi donarla ad una sposa

la terrà come un bouquet

mentre prova in un atelier.

Se la mangi il suo sapore

ti può togliere un dolore.

Con patate o caponata

ti rallegra la giornata.

Puoi gustarla anche a treccia

è un tornado che in te sfreccia.

E per finir con eleganza

sul balcone o in una stanza

la sostanza è sempre quella

bella e buona è la mozzarella.