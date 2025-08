Errore nei verbali del Consiglio Comunale di Avella: il consigliere Salapete risultava presente, ma era assente. C’è la rettifica

AVELLA – Il Comune di Avella ha diffuso oggi, 4 agosto 2025, un atto ufficiale di rettifica in merito alla seduta del Consiglio Comunale tenutasi lo scorso 31 luglio. Oggetto della comunicazione: un errore materiale che ha portato a registrare erroneamente la presenza del consigliere Michele Salapete, che invece non aveva partecipato alla seduta.

A renderlo noto è il Segretario Generale del Comune, l’Avv. Stefania Urciuoli, tramite una nota protocollata con numero 8314. Il documento chiarisce che l’errore riguarda esclusivamente la trascrizione dei verbali e che la presenza del consigliere Salapete dovrà essere formalmente cancellata.

Conseguentemente, il Comune ha disposto anche la rettifica delle deliberazioni consiliari n. 20, 21, 22, 23, 24 e 25 dell’anno 2025, che dovranno riportare come numero corretto dei consiglieri presenti e votanti 11 anziché 12.

Tuttavia, il Segretario Generale ha sottolineato come tale rettifica non influisca sulla validità formale né sull’efficacia sostanziale degli atti adottati, in quanto il quorum legale previsto è stato comunque rispettato. Le deliberazioni rimangono quindi pienamente valide ed efficaci.

L’atto di rettifica sarà allegato ai verbali della seduta del 31 luglio e pubblicato all’Albo Pretorio, nel rispetto della normativa sulla trasparenza e per garantire una corretta informazione istituzionale.