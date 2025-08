Tragedia sull’A1: camion travolge più veicoli, tre morti e diversi feriti

ROMA – Drammatico incidente stradale questa mattina lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione sud, nei pressi del tratto compreso tra Valdichiana e Fabro. Un camion ha travolto diversi veicoli incolonnati a causa di rallentamenti, provocando un tragico bilancio: tre persone hanno perso la vita e altre risultano ferite, alcune in modo grave.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, l’impatto è avvenuto intorno alle 7:45. Il mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, non avrebbe rallentato in tempo, schiantandosi contro una fila di auto ferme per traffico. Almeno cinque i veicoli coinvolti, alcuni dei quali sono stati completamente distrutti dalla violenza dell’urto.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze del 118, elicotteri sanitari e personale di Autostrade per l’Italia. I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere. Il traffico è rimasto bloccato per ore, con code chilometriche e disagi in entrambe le direzioni.

Le tre vittime non sono ancora state identificate ufficialmente, ma si tratterebbe di adulti a bordo di due delle auto travolte. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Arezzo, Orvieto e Perugia.

La Procura competente ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Il conducente del camion, sotto shock, è stato sottoposto a test tossicologici e alcolemici, come da prassi.

L’autostrada è stata riaperta nel primo pomeriggio, ma i disagi alla viabilità proseguono. Il grave incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei tratti autostradali più trafficati e sulla necessità di maggiore vigilanza sui mezzi pesanti.