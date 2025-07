Cinque imperdibili concerti al Convento dei Lattani di Roccamonfina 28 luglio al 02 agosto

“Summer Concert 2025”, rassegna estiva dell’Associazione Anna Jervolino e dell’Orchestra da Camera di Caserta, volge al termine e propone un ciclo di concerti imperdibili con artisti internazionali in uno dei luoghi più affascinanti di Terra di Lavoro, ossia presso il Santuario Maria SS. dei Lattani di Roccamonfina, per la prima volta teatro di un così nutrito di concerti.

Il programma, che si svolgerà dal 28 luglio al 2 agosto, propone una ricca varietà di repertori, suoni e colori strumentali: dall’ Etno & Colto della musica balcanica, all’opera pianistica di Boris Pasternak, consacrato autore del Dottor Zivago, ma, da giovane, aspirante compositore, all’omaggio pianistico a Tolstoij di Daniel Lee Chappell; dalle variazioni sulle Variazioni Goldberg di Bach dei contemporanei Farhad Poupel, Louise Drewett, Philipp Dutton al grande repertorio cameristico classico e romantico sino alle forme di danza nella musica d’autore e alla musica da salotto tra ottocento e novecento.

Artefici dei concerti saranno i pianisti Cristian Sandrin e Hannah – Elizabeth Teho, che, oltre al recital pianistico, terrà un concerto in duo con il violinista Jian Ren, e la violinista kossovara Sihana Badivuku Hoxa che, da sola e in duo con la pianista Zana Badivuku Basha, proporrà tre interessanti programmi: Miniature & Fogli d’Album da Bach a Fritz Kreisler, Balkan Sound, con composizioni etnico colte di autori dell’area balcanica e Dances of the World, giro del mondo attraverso la danza nella musica d’autore dalla Russia alla Spagna.

“Summer concert” si concluderà mercoledì 6 agosto con un doppio concerto presso la Basilica di S. Maria in Foro Claudio di Ventaroli di Carinola a cura di Musica Enchiriadis e Ars Cantus Mensurabilis.

Postludio della Rassegna sarà invece la kermesse “Concerti di una Notte di Mezza Estate” al Borgo Medievale di Casertavecchia.

L’ingresso ai concerti è libero

Calendario

Lunedì 28 Luglio 20.30

Roccamonfina Santuario Maria SS. dei Lattani

Etno & Colto / Balkan sound…

Sihana Badivuku violino

Zana Badivuku pianoforte

Rudi / Respighi / Beqiri / Saint – Saens / Luka / Alickai / Zymberi / Ravel

Martedì 29 Luglio 20.30 e 21.30

Roccamonfina Santuario Maria SS. dei Lattani

Miniature & fogli d’album

Sihana Badivuku violino

Bach / Paganini / Lekovski – Lekau / Kreisler

Etno & Colto / Dances from the world…

Sihana Badivuku violino

Zana Badivuku pianoforte

Bartók / de Sarasate / Dvorak / Khachaturian / Granados / Brahms / Peçi / de Falla

Mercoledì 30 Luglio 20.30

Roccamonfina Santuario Maria SS. dei Lattani

Classico > Romantico…

Jian Ren violino

Hannah Elizabeth Teoh pianoforte

Mozart / Schubert / Schumann / Ysaÿe

Giovedì 31 Luglio 20.30

Roccamonfina Santuario Maria SS. dei Lattani

Bach… e da Bach…

Cristian Sandrin pianoforte

Bach / Mozart / Beethoven / Poupel / Drewett / Dutton

Sabato 02 Agosto 20.30

Roccamonfina Santuario Maria SS. dei Lattani

Pasternak & friends…

Hannah Elizabeth Teoh pianoforte

Scriabin / Rachmaninoff / Pasternak / Chappell / Chopin

Mercoledì 06 Agosto 20.30

Ventaroli di Carinola Basilica di S. Maria in Foro Claudio

Antiqua / Suono & Sacro

Musica Enchiriadis

Brani dai codex di Aosta / Las Huelgas / Cambridge

Musica Enchiriadis / Magister Leoninus

Antiqua / Madrigali & Chansons

Ars Cantus Mensurabilis

Hayne van Ghizeghem / Josquin des Prez / Alexander Ackermann / Heinrich Isaac

Juan del Encina / Costanzo Festa / Adam Willaert / Jaques Arcadelt

Giovanni Animuccia / Pier Luigi da Palestrina

ALTRI EVENTI

14 AGOSTO 19.00 > 24.00

Borgo Medievale di Casertavecchia

Concerti di una Notte di Mezza Estate

Ingresso Libero