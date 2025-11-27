Casapulla, la Parrocchia San Luca Evangelista dedica una panchina bianca a Giuseppe Sanfelice: momento di preghiera e memoria il 28 novembre

La Parrocchia San Luca Evangelista di Casapulla annuncia che venerdì 28 novembre 2025, alle ore 18:30, durante la Santa Messa, la comunità si riunirà in un momento di preghiera e memoria dedicato a Giuseppe Sanfelice, il 17enne di San Prisco tragicamente scomparso nel mese di ottobre a causa di un incidente stradale.

Al termine della celebrazione verrà installata e benedetta una panchina bianca, simbolo di sensibilizzazione e impegno per le vittime della strada, che sarà dedicata a lui e a tutti coloro che hanno perso la vita sulle nostre strade.

Mons. Filippo Melone, parroco della comunità di San Luca Evangelista, insieme all’Azione Cattolica e ai giovani della parrocchia, esprime la propria vicinanza e, in segno di fraternità e solidarietà, invita la comunità di Casapulla a unirsi al dolore della comunità di San Prisco, profondamente colpita da questa perdita.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di preghiera e riflessione, per ricordare Giuseppe e per rinnovare l’impegno comune verso una maggiore attenzione e una più profonda cultura della sicurezza stradale.