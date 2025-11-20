A Casapulla il convegno: Passi di libertà, rompere il silenzio attraverso la danza e il dialogo

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre 2025 alle ore 10.00, l’Istituto Comprensivo “G. Stroffolini” di Casapulla ospiterà il convegno: “Passi di libertà – Rompere il silenzio attraverso la danza e il dialogo”, un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza di genere attraverso linguaggi espressivi, momenti formativi e interventi istituzionali.

Ad aprire i lavori saranno i saluti della Dirigente Scolastica Dott.ssa Angela Massaro, che sottolineerà l’importanza di un’educazione capace di contrastare stereotipi e dinamiche violente sin dalla giovane età.

Il programma prevede anche la performance teatro-danza “Memorie di una me(la)”, ideata da Francesca Di Somma, coreografa freelance, e interpretata dalla danzatrice-performer Alessandra D’Ermo. Un momento artistico intenso, pensato per dare voce al vissuto emotivo delle donne e alla loro lotta per la libertà e l’autodeterminazione.

Successivamente ci sarà un dialogo guidato da Daniela Bruscino, Counselor Professionista e Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Angeli in volo”, un momento, che vedrà coinvolto gli studenti in una riflessione attiva sul tema della violenza e sulle modalità per riconoscerla e contrastarla.

Gli alunni dell’Istituto presenteranno poi i lavori realizzati a scuola, frutto di percorsi didattici e laboratoriali dedicati alla parità di genere e al rispetto reciproco.

A seguire, Antonio Palmiero, Istruttore Federale di Krav Maga, proporrà una dimostrazione di tecniche antiaggressione femminile rivolte alle adolescenti, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza, prevenzione e sicurezza personale.

La chiusura dell’incontro sarà affidata ai rappresentanti dell’amministrazione comunale:

Dott. Ferdinando Bosco, Sindaco di Casapulla

Dott.ssa Santina Santorelli, Assessore alla Pubblica Istruzione e Benessere Famiglia

Dott.ssa Maria Antonia Sorbo, Assessore alle Politiche Sociali

Dott.ssa Carmen Preziosi, Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione e Servizi Sociali

L’evento è promosso in collaborazione con l’Associazione “Angeli in volo” e con il supporto del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo.