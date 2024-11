Sant’Agata dei Goti: Presentazione de L’Unica Verità

Ieri sera, presso la Sala Consiliare del Comune di Sant’Agata dei Goti, si è tenuta la presentazione del libro L’Unica Verità, scritto da Gianluca Addeo. L’evento ha attirato un pubblico interessato, incuriosito dal thriller mozzafiato che sta già suscitando attenzione tra i lettori.

Il protagonista del romanzo, Galand Harrison, è un uomo di mezza età segnato da esperienze personali dolorose, come il fallimento del matrimonio con Kate Dickerson e le difficoltà nel mantenere serenità nella sua quotidianità. Il racconto prende una piega oscura quando Harrison si trova accusato di un crimine terribile: il femminicidio di una donna ritrovata priva di vita, in circostanze che non lasciano spazio alla clemenza.

La narrazione intreccia indagini, relazioni intense e colpi di scena, offrendo un puzzle che il lettore è chiamato a ricomporre. L’autore, con maestria, invita a interrogarsi su quanto sia possibile fidarsi delle apparenze e sulla vera natura del protagonista: Galand Harrison è un uomo innocente o si cela dietro una maschera?

Durante la serata, Gianluca Addeo ha raccontato la genesi del romanzo, attingendo anche dalle sue esperienze personali. Nato ad Avellino nel 1977, Addeo ha intrapreso una carriera militare che gli ha fruttato numerosi riconoscimenti. Appassionato di sport, viaggi e scrittura, è al suo debutto come autore, mostrando già una capacità narrativa promettente.

La presentazione si è conclusa con un vivace dialogo con i presenti, che hanno posto domande sia sulla trama del libro che sul percorso personale dell’autore. L’Unica Verità è ora disponibile nelle librerie e promette di essere una lettura avvincente per tutti gli amanti del genere thriller.