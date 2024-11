Altavilla Irpina (AV)- Il 30 novembre l’atteso ritorno del Premio Letterario “Pagine di Passione”.

Dopo il successo delle passate edizioni, il Premio Letterario “Pagine di Passione” è destinato a tornare in una veste rinnovata. Sabato 30 novembre, infatti, la sala consiliare di Altavilla Irpina ospiterà, per la prima volta, la premiazione della sezione dedicata alle pubblicazioni sportive. Il Premio prende ispirazione dalle intense pagine de “Il marito di Elena”, romanzo di Giovanni Verga ambientato proprio ad Altavilla Irpina. Al centro della kermesse letteraria il tema delle passioni umane, della felicità e infelicità domestica, dei sogni nutriti e poi infranti. Ad aggiudicarsi il premio, quest’anno, sono stati Gianfranco Coppola, con “Capitani per sempre. Storie e leggende di campioni con la fascia. Dal Napoli ai grandi club del calcio italiano”, e Leonardo Guzzo, autore di “Beco. Vita in romanzo di Ayrton Senna”. I vincitori riceveranno le attestazioni dalle mani del dott. Mario Vanni, sindaco di Altavilla Irpina, e del Generale Vittorio Tomasone, Presidente della Giuria. (Andrea Squittieri).