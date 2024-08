Guardia Sanframondi (Bn): A Vinalia non solo vini e gastronomia ma anche un magico mix di cultura, arte e tanta musica

Arrivano dai paesi limitrofi, ma parecchi anche dalle altre province campane. Vinalia, la più vivace rassegna enogastronomica, continua a far parlare di sé e a radunare, sera dopo sera, tanti appassionati di vini e dei numerosi altri prodotti in vetrina negli incantevoli angoli del centro storico cittadino. Dell’appuntamento guardiese, promosso dal Circolo Viticoltori associati, piace la proposta che non riguarda solo il… palato, ma punta anche e soprattutto sul bere consapevole, sulla sostenibilità ambientale (Mater B) ed è in grado di mettere insieme in una magica combinazione cultura, arte, musica e, non ultimo, spazi diapprofondimento dedicati ai bambini.

L’appuntamento, giunto alla 31esima edizione di Vinalia ein programma fino al 10 agosto a Guardia Sanframondi, nel Sannio beneventano, ha per tema “Cambiamenti, conversioni, innesti” e presenta le cantine: La Guardiense, Azienda agricola Denica, Azienda agricola Sciore, Bicu de Fremundi, Cantina di Solopaca, Cantina Morone, Cantina Pirata, Cantine del Maresciallo, Fontana reale, Il Sabba, Pietrefitte, Vigne sannite e Vigne storte. In vetrina anche lo stand del Sannio Consorzio Tutela Vini, all’insegna del “vini per ogni palato” con una gamma completa di tutte le etichette, DOP e DOCG, del nostro territorio. Chi, invece, vuole effettuare un percorso in vigna si può recare all’azienda Colle di Siduri, dalle ore 18 con prenotazioni al 392 964 5614.

Per il cartellone collaterale di domani la partenza ancora una volta sarà affidata a Vinalia Kids, in programma nei giardini del castello medievale dalle ore 17 alle 19 con un pomeriggio di letture dei volontari e le volontarie del punto lettura Nati per leggere di San Lorenzo Maggiore attivo per tutta la Valle Telesina. Si tratta di un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Bibliotechee dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus. Per info e iscrizioni chiamare al 345 045 7090.

Alle ore 18,30, invece, nella chiesa dell’Ave Gratia Plena si terrà un convegno, in collaborazione con l’associazione I Coraggiosi onlus, su I portali e le pietre di Guardia Sanframondi, con il coordinamento dei lavori dell’architetto Linda Petrella e con gli interventi di Jolanda Capriglione(Presidente Club UNESCO Caserta) una delle personalità più vive della cultura contemporanea campana e internazionale, Angelo Garofano (Tecnico specializzato) e Gaetano Morone (Presidente dell’Associazione I coraggiosi).

Sempre per domani, è previsto il quarto appuntamento conlo show cooking (si prenota al 327 229 7948) del piazzale d’armi del castello medievale con lo chef Biagio Federicodella Dogana Golosa di Caserta, un ristorante anchegluten free, tenuto conto dei tanti piatti senza glutine che propone dall’antipasto al dolce.

Questo il menù, tra Maremma e Giappone. Antipasto – Arrosto inglese di Maremmagyu su bottone di frolla al parmigiano (Gluten Free), zenzero marinato, rucola in media consistenza, olio EVO laurentino e sale dell’Himalaya; Primo – Fusillone delle colline Frentane trafilato al bronzo con antico, sugo genovese ma “a modo mio”; Secondo –Scamone in CBT, salsa demi-glace al miele di castagno, datterini gialli e rossi bio confit, estrazione di ravanello, baby mais e la maoy arrostita; Dessert – Non il solito Cheese.

Ancora due proposte musicali in Piazza Mercato e Piazza Fabio Golino. Nella prima, toccherà al gruppo Araneis di Casalduni (Bn), nato da un’idea di Franco Parente, e composto da: Tiziana Paola Pecchillo (voce); Maria Vittoria Romaniello (nacchere), Claudio Cicchiello (voce e chitarra), Claudio Catalano (tastiere), Ottavio Amato(polistrumentista), Francesco Parente (tamburello e tammorra), Filippo D’Andrea (fisarmonica) e Franco Parente (batteria e percussioni); mentre, nella seconda, si esibirà un trio formato da Alessandro Tedesco, Giovanni Francesca e Fabio Tommasone.

Non vi resta che visitare il sito internet www.vinalia.itoppure il profilo facebook Vinalia per prenotare il vostro percorso rigenerativo.