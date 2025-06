Domenica di sangue sull’Appia: muore pensionato di Ceppaloni, un ferito grave

– Dramma sulle strade del Sannio. Un grave incidente stradale verificatosi questa mattina lungo la Strada Statale 7 Appia, nel tratto tra Benevento e Montesarchio, ha causato la morte di un uomo e il ferimento di un altro.

Lo scontro è avvenuto nel territorio comunale di Apollosa, dove una Fiat Panda e un’Audi A6 station wagon si sono violentemente impattate. A seguito del violento urto, la Panda si è ribaltata, finendo la sua corsa a bordo strada. Per il conducente dell’utilitaria, un pensionato residente a Ceppaloni, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto sul colpo, lasciando sgomenta l’intera comunità di origine.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari dell’Unità di Rianimazione della Croce Rossa, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Dopo aver constatato il decesso del pensionato, i sanitari hanno prestato le prime cure al conducente dell’Audi, rimasto ferito e trasportato in ospedale per le cure del caso. L’uomo è assistito dall’avvocato Enzapaola Catalano.

La salma della vittima è stata trasferita, su disposizione del magistrato di turno, presso l’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento, dove verranno effettuati gli accertamenti medico-legali.

Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati, mentre spetterà ora ai carabinieri procedere con i rilievi tecnici per accertare la dinamica esatta dell’incidente, ancora da chiarire.

Intanto a Ceppaloni è grande il dolore per la scomparsa dell’uomo, molto conosciuto in paese, dove viveva con la sua famiglia. La notizia della tragedia si è rapidamente diffusa, lasciando la comunità sconvolta in una domenica segnata da un lutto improvviso e profondo.