Benevento, Anbima Campania e CSV Irpinia Sannio ETS convegno alla Rocca Dei Rettori, su prospettive future del terzo settore.

Il consiglio Regionale della Campania, ha approvato all’unanimità la proposta di legge “Tutela valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico della regione Campania e dei Corpi delle Majorettes”. I punti qualificanti della legge, sono :

L’istituzione dell’Albo Regionale delle Bande Musicali e dei Corpi Majorettes presso la Direzione Generale dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo. La creazione della Giornata regionale delle Bande Musicali che sarà celebrata ogni anno nell’ultimo sabato di maggio. L’erogazione di contributi annuali a favore dei gruppi iscritti all’Albo, destinati tra l’altro a progetti di ricerca.

Di questo e altro, se ne è discusso presso la sala consiliare della Rocca Dei Rettori di Benevento, l’altro pomeriggio 5 giugno 2025, a cui sono intervenuti come relatori:

Nino Lombardi. Presidente della Provincia di Benevento.

Luigi Bobba. Presidente Fondazione Terzjus.

Raffaele Amore. Presidente CSV Irpinia Sannio ETS.

Pasquale Napolitano. Prof. Di Musica e Presidente Anbima Campania.

Ha moderato il dibattito Pasquale Orlando, ma, ha anche portato esempi di come si è diversificato il ruolo delle associazioni nelle varie realtà locali in cui operano. In special modo, nei paesi delle aree interne, dove le piccole associazioni sono un riferimento anche per le istituzioni locali, molte prive di personale e l’operato delle associazioni di volontariato fanno vivere la comunità

Interessanti sono stati i vari interventi dei relatori, che in sintesi ne riportiamo degli stralci,

Il Presidente Lombardi nel suo intervenuto fatto da remoto, oltre ai saluti e gli auguri di buon lavoro agli intervenuti, ha confermato l’importanza di concretizzare sempre di più, la cooperazione tra enti pubblici e le associazioni del terzo settore.

Raffaele Amore, si è soffermato sulla necessità di accorpamento dei due CSV Irpinia e Sannio: “ I servizi del volontariato nascono come dei soggetti in piena autonomia, con l’appoggio diretto con i controllori. Però poi, avere rapporti con gli altri centri o essere una vera e propria rete in quegli anni era veramente complicato perché, ognuno voleva continuare a restare autonomo. Quando vedevo le facce dei dipendenti e le associazioni, molti di essi erano spaventati dalla prospettiva di accorpamento. Noi invece, abbiamo compreso tutto ciò, per cui l’accorpamento Irpinia e Sannio è stata una vera opportunità. Perché, noi abbiamo compreso fino in fondo quello che era il senso del legislatore rispetto alla riforma del terzo settore. La legge del terzo settore ci porta a fare dei cambiamenti sia nelle nostre associazioni, sia nei centri dei servizi del volontariato. E io, sono convinto che se non facevamo l’accorpamento e restavamo così come eravamo, era complicato applicare la legge e cambiare le nostre abitudini. Sono contento di questa fusione, lo dicevo quattro anni fa e continuo a dirlo oggi “. Spero, che questo mio sentire sia anche quello di tutte le associazioni “.

Pasquale Napolitano: “ Le bande musicali della Campania, alcune hanno delle problematiche in special modo quelle che sono nei paesi delle aree interne, dove lo spopolamento, non facilita un cambio generazionale. Attualmente in Campania, sono censite circa 150 Bande Musicali con oltre 6000 persone coinvolte attivamente. La banda musicale è molto di più di una manifestazione artistica del momento, ma essa è anche aggregazione, e trasmissione di valori generazionali, che con sacrifici vogliamo continuare a portare avanti “.

Luigi Bobba, ex Deputato e Sottosegretario emerito di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; “Gli investimenti che si stanno facendo e che si faranno, nel mondo del terzo settore delle associazioni di volontariato sono fondamentali. Sia per la tenuta delle comunità, specialmente nelle aree interne, come queste del Sannio. E sia, per la qualità di vita buona per le persone, per la società e sia per uno sviluppo economico più equilibrato. Quindi, il terzo settore diventa un attore essenziale perché in particolar modo per le aree interne, che non conoscano una decrescita e un abbandono, ma possono diventare attrattive per una buona socialità, per una buona vita economica e anche perché possono dare partendo dalle loro specialità, dalle loro tradizioni dei loro prodotti un importante apporto anche sul piano economico “.

Erano presenti in platea, rappresentanti di bande musicali, provenienti da diverse parti della Campania: La Banda Musicale di Casandrino – (CE ), Concerto Bandistico città di Lacedonia – (AV), La Nuova Banda Città di Molinara – ( BN ), Associazione Musicale Airola (BN), Centro Campano Luigi Francavilla APS , Associazione Musicale Culturale Pasquale Anfossi APS.

Il mondo delle bande musicale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, ecc. non è quello delle piccole bande musicali, che siamo abituati a vedere nelle varie feste patronali, che ogni anno si tengono nei paesi e rallegrano piccoli e grandi con i loro suoni. Sono frutto, di tanti sacrifici personali, che i componenti di queste bande devono affrontare dal punto di vista economico e logistico, a fronte di insignificanti guadagni, che loro percepiscono. E’quanto ci è stato detto dai rappresentanti seduti in platea al termine del convegno.

Carmine Martino