SCREENING ONCOLOGICI, GRANDE SUCCESSO PER I CAMPER DELL’ASL ALLA FIERA DI VENTICANO

Grande partecipazione di persone ai Camper dell’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, nell’ambito della 44 esima Fiera Campionaria di Venticano inaugurata questa mattina alla presenza delle autorità civili e religiose. Nella due giorni in programma oggi 22 aprile e domani 23 aprile dalle ore 10 alle ore 14, grazie alla presenza di due unità mobili per lo Screening della m ammella e del cervice uterina, sarà possibile sottoporsi, gratuitamente e senza prenotazione, a mammografia, per le donne dai 50 ai 69 anni, e a P ap test, per le donna dai 25 ai 64 anni.

“Riprendere gli screening, dopo la pausa imposta dal Covid, è un obie ttivo fondamentale per la prevenzione oncologica. – afferma il Direttore Generale dell’ASL Ferrante – S tiamo partendo con uno screening di massa sul territorio provinciale, andremo con i camper ne i 118 Comuni. Con i sindaci, che sono il baluardo del territ orio, c’è gran de collaborazione nell’interess e della collettività”.