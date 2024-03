Sant’Angelo dei Lombardi (AV): “Il Campo Largo del Cattolicesimo Democratico”: Un Dialogo cruciale per il futuro

“Il campo largo del cattolicesimo democratico”, questo il tema al centro dell’iniziativa promossa da Rete Irpina di Cultura Popolare “David Sassoli” per mercoledì 20 marzo, a partire dalle ore 18, presso il Centro Sociale Don Bruno Mariani di Sant’Angelo dei Lombardi. Un dialogo a due, moderato dal giornalista Marco Staglianò, direttore responsabile orticalab.it, tra Mons. Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant’Angelo, Conza, Nusco e Bisaccia, e l’onorevole Pierluigi Castagnetti, Presidente dell’associazione nazionale “I Popolari” e della Fondazione Fossoli.

Dinanzi ad uno scenario globale che restituisce paure ed incertezze, segnate da una molteplicità di conflitti che hanno già compromesso l’equilibrio mondiale e che sembrano annunciare scenari persino più apocalittici, l’Italia sembra muoversi a tentoni, imbrigliata in una campagna elettorale permanente nell’ambito della quale, come accade ormai da trent’anni, i valori del cattolicesimo democratico vengono sbandierati ad ogni latitudine del quadro politico, molto spesso indebitamente. Ma proprio oggi che le tenebre appaiono più buie e profonde i testimoni di quei valori sono chiamati, parafrasando le Scritture, a credere che l’alba sia più vicina, ad impegnarsi per ritrovare la via di un impegno collettivo che restituisca giusto asilo a quei valori in un contesto politico bipolare che impone il dovere di una scelta di campo rispetto alla quale, come dimostra la storia di questi decenni, sottrarsi vuol dire rinunciare a trasformare la realtà.