Rischio sismico- A Paternopoli una esercitazione della Misericordia e del Comune

Una esercitazione di protezione civile per il rischio sismico è quella che si è svolta nel comune di Paternopoli, nell’ambito della programmazione di appuntamenti promossi per ricordare il terribile sisma del 1980 a 45 anni da quel giorno, organizzata dall’amministrazione comunale e dal sindaco Beniamino Iorio.

“Abbiamo voluto testare il nuovo piano di protezione civile – ha spiegato il primo cittadino Iorio- prima della sua attuazione alla quale mancano pochi giorni. Oggi la popolazione del mio comune ha dimostrato di essere consapevole di quali siano le misure comportamentali e di aiuto nei soccorsi che vanno fatte scattare immediatamente subito dopo la scossa. Tutto nasce anche dalle recenti avvisaglie che il territorio Irpino ha dovuto registrare nell’ultimo periodo con scosse sismiche di oltre tre gradi di magnitudo come quella che ha avuto l’epicentro proprio a Paternopoli. Sono certo che in ogni caso la popolazione si farà trovare preparata, compresi i bambini ed i più giovani. Quindi l ‘iniziativa di oggi ha centrato gli obiettivi. “

L’iniziativa è stata promossa dalla Misericordia di Paternopoli ed ha fatto registrare il coinvolgimento di molte altre Misericordie che con propri mezzi, ambulanze, tende dove trasportare eventuali feriti e assicurare i primi soccorsi, ha allestito un campo vero e proprio presso cui far concentrare la popolazione e arginare prevedibili comportamenti scorretti dovuti al panico e alla paura.

Scenario del campus, il plesso scolastico di Via Serra, dove hanno partecipato numerosi studenti che frequentano la scuola e che hanno potuto vivere in prima persona un terremoto.

Subito il primo cittadino Iorio ha allestito il COC , il centro operativo comunale per farsi carico dell’emergenza e ha predisposto una serie di interventi. Sono partite le chiamate di aiuto al 112, 118,115 e alla Misericordia di Paternopoli per la presenza di feriti. E’ stato allestito il centro Radio Mobile operativo sezione ARI Avellino a servizio del COC comunale per comunicare con il CCS della Prefettura di Avellino. E’ stata fatta evacuare la scuola dove si è registrato un principio incendio presso la sala mensa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco , i carabinieri, la polizia municipale e gli interventi di soccorso sono stati immediatamente attivati.

Tutto si è svolto in piena sintonia e sinergia e si è registrato un senso di responsabilità importante.

Non sono mancate parole di plauso del Sindaco Iorio e del responsabile della Misericordia di Paternopoli Giovanni Tecce.

“Ci siamo posti con il sindaco Iorio il problema di trasferire alla popolazione come debba funzionare il piano di protezione civile comunale. E’ nato questo dialogo e abbiamo deciso di organizzare questa simulazione, che è riuscita molto bene- spiega il presidente della Misericordia di Paternopoli Giovanni Tecce-.”

“Ringrazio, per il supporto che ci hanno dato, le Misericordie di Atripalda, Nusco, San Mango, Benevento, Torrecusi, Poggio Marino e Siano. Un grazie va ai nostri volontari giovanissimi che hanno aderito alla nostra Misericordia e con impegno e dedizione già oggi sono pronti ad intervenire.”

L’iniziativa ha avuto il Patrocinio del Cesvolab Irpinia Sannio Ets presieduto da Raffaele Amore e diretto da Maria Cristina Aceto.

“Partecipiamo con grande convinzione ad eventi come questo- spiegano il presidente Amore e la direttrice Aceto- Siamo da sempre vicini alle Misericordie per l’azione di volontariato e di vicinanza concreta alle popolazioni dei territori di Irpinia e del Sannio. Il nostro legame con queste realtà è profondo e nel discorso di promozione del volontariato, di sensibilizzazione alla solidarietà, soprattutto tra i giovani, siamo sempre in prima linea e pronti a dare un patrocinio”.