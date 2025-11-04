Montella (AV): controlli serrati dei Carabinieri alla sagra della castagna

Weekend di controlli serrati per i Carabinieri della Compagnia di Montella, impegnati in un servizio straordinario di ordine e sicurezza pubblica durante la Sagra della Castagna IGP, che ha richiamato in paese migliaia di visitatori.

Nel corso delle attività, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 27enne del posto, trovato in possesso di un coltello da cucina con lama seghettata di 11 centimetri. L’arma, scoperta durante una perquisizione personale, è stata sottoposta a sequestro, mentre l’uomo dovrà ora rispondere di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

A Chiusano di San Domenico, invece, un 36enne del posto ha pensato di “scherzare” con un amico allertando il numero di emergenza 118 senza alcun motivo. Il gesto, che ha provocato l’inutile intervento di un’ambulanza e di una pattuglia dei Carabinieri, gli è costato una denuncia per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.

Per il 27enne montellese, già denunciato per il coltello, è scattata anche una sanzione amministrativa per ubriachezza manifesta, dopo essere stato sorpreso in evidente stato di alterazione durante la manifestazione.

L’Arma dei Carabinieri conferma così la propria presenza costante sul territorio, a tutela della sicurezza dei cittadini e del regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche.