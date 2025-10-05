Terremoto nella notte ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.3 avvertita in tutta l’area flegrea

Epicentro nella zona di Pozzuoli, la terra trema alle 00:50. Nessun danno segnalato, ma paura tra i residenti.

Campi Flegrei (NA) – Notte di paura tra Pozzuoli, Bacoli e i quartieri occidentali di Napoli, dove una scossa di magnitudo 3.3 è stata chiaramente avvertita dalla popolazione alle 00:50 di oggi.

Il movimento tellurico è stato registrato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano a una profondità di 2,4 chilometri, un dato che conferma la natura superficiale del sisma e spiega l’intensità con cui è stato percepito.

Scossa principale e sciame sismico di assestamento

La scossa principale è stata seguita da una serie di eventi di assestamento, con magnitudo comprese tra 1.2 e 1.9, nel corso della notte. Lo sciame sismico rientra nella normale attività del bradisismo flegreo, ma la sua intensità ha destato preoccupazione tra i residenti.

Molte persone sono scese in strada per la paura, in particolare nei quartieri di Solfatara, Agnano e Bagnoli, dove il tremore è stato più evidente.

Il fenomeno è stato avvertito anche in parte del centro di Napoli e nei comuni limitrofi della provincia nord-ovest.

L’INGV – Osservatorio Vesuviano ha immediatamente attivato le procedure di controllo e confermato che il sisma è avvenuto nell’area centrale dei Campi Flegrei, in un contesto di attività sismica già in corso da settimane.

Gli esperti sottolineano che questi fenomeni sono compatibili con la dinamica bradisismica, legata alla risalita di fluidi caldi nel sottosuolo.