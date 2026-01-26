L’ultimo saluto a Mario Garofalo Presidente emerito della BCC di Flumeri.

Nel pomeriggio di oggi 26 gennaio 2026, sono in corso nella Chiesa Madre di Santa Maria Assunta a Flumeri, i funerali d Mario Garofalo, officiati, da Don Claudio Lettieri, Parroco di Flumeri e Trevico.

Con Mario, se ne va, una persona integra e senza pregiudizi, nei confronti del prossimo. Aveva guidato per un certo periodo di tempo, la BCC di Flumeri ( ex Cassa Rurale ed Artigiana di Flumeri Soc. Coop. a r.l. ), come Presidente f.f. del CDA, dopo la scomparsa del fondatore, l’indimenticato Amedeo Iorillo.

Lo aveva fatto, con signorilità, umiltà e lungimiranza, che il ruolo richiedeva, sia verso gli azionisti, sia verso i dipendenti e sempre disponibile verso il pubblico.

Ebbe destrezza, a traghettare la BCC di Flumeri, fino al rinnovo delle cariche sociali del nuovo CDA. Dopo di che, si fece da parte, con eleganza e signorilità.

Ma, Mario fu negli anni 80, anche un politico in ambito locale, ricoprì la carica di segretario della sezione locale della Democrazia Cristiana e venne anche eletto Consigliere Comunale di Flumeri.

Certo, fu un visionario in senso positivo della politica e di quello, che poi si sarebbe verificato nella comunità flumerese. Quindi fu un precursore degli eventi.

Con lui, stanno scomparendo quasi del tutto i personaggi locali, che dal dopo terremo del 1980, fecero nel bene e nel male, secondo il proprio punto di vista, la storia di Flumeri.

Lo ricorderemo, sovente, anche nelle sue passeggiate quotidiane, con un giornale sotto il braccio, per vie del centro storico di Flumeri.

Carmine Martino