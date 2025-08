Lacedonia inaugura il nuovo campo da tennis: un passo avanti per lo sport cittadino

Lacedonia (AV) – Sarà inaugurato martedì 5 agosto alle ore 18.00, nel quartiere Rione Michele Bianchi, il nuovo campo da tennis voluto dall’Amministrazione Comunale nell’ambito di un più ampio progetto di potenziamento delle strutture sportive cittadine. L’opera si inserisce in un piano organico di interventi che mira a promuovere lo sport come veicolo di salute, socialità e benessere collettivo.

La nuova struttura, moderna e funzionale, è stata pensata per rispondere alle esigenze di appassionati, giovani e famiglie, offrendo uno spazio fruibile e sicuro per la pratica sportiva all’aperto. Con questa realizzazione, l’Amministrazione conferma la volontà di investire concretamente in servizi per la comunità e nella valorizzazione del territorio.

Ma il campo da tennis non rappresenta un intervento isolato. Negli ultimi mesi, sono già stati completati altri progetti significativi, tra cui:

la realizzazione di un campo polivalente per basket e pallavolo;

la creazione di due aree workout per l’attività fisica all’aperto;

l’avvio della costruzione di una terza area workout.

Inoltre, a breve partiranno i lavori per la riqualificazione del campo da bocce, mentre è già stata completata la riqualificazione esterna del campo da calcio in erba sintetica, a conferma di una strategia complessiva di rilancio delle infrastrutture sportive locali.

«Investire nello sport – afferma l’Amministrazione comunale – significa investire nella salute dei cittadini, nella loro qualità della vita e in un senso rinnovato di comunità. Questo nuovo campo da tennis rappresenta non solo una risorsa per chi pratica sport, ma anche un punto di ritrovo e aggregazione per tutta la popolazione».

L’appuntamento per l’inaugurazione è fissato per martedì 5 agosto alle ore 18.00. L’evento sarà aperto a tutta la cittadinanza.