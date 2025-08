A ridosso dell’area cimiteriale del comune di Flumeri, e’ in costruzione una torre radio INWIT.

Qualche giorno fa, abbiamo notato, che a una quindicina di metri dai loculi del cimitero comunale di Flumeri, sul lato nord, è stata già eseguita una fondazione in cemento armato, pronta per l’erezione di un traliccio atto all’installazione di tutti gli equipments, per rendere operativa la TORRE RADIO / FIBER , della società INWIT S.p.A. Come si può leggere sul Web, la società è il principale Tower Operator italiano. Realizza e gestisce infrastrutture digitali, condivise e multi-operatore, a supporto della connettività wireless.

Dal cartello esposto dei lavori ( per la verità laconico e non molto leggibile), si nota, che l’autorizzazione per la costruzione delle opere in C. A. e si presume anche l’innalzamento della torre in traliccio metallico è stata data dall’ Ufficio Tecnico Comunale ( UTC ) del comune di Flumeri, in data 17-01-2025 e i lavori, sono stati iniziati in data 05 maggio o giugno 2025.

Anni fa, sempre nel comune di Flumeri, la comunità flumerese si oppose alla costruzione di una torre di telecomunicazioni, facendo dei sit-in su strada per molti giorni, onde bloccarne l’esecuzione dei lavori, in una località privata, di via Serrone. E, a seguito di tale protesta popolare, la costruzione delle opere di fondazione in cemento armato della futura torre, furono sospesi e mai più ripresi.

Oggi, per lo stesso tipo di torre chiamata però torre radio, che una volta costruita, può essere adibita presumibilmente anche per altri scopi, nella comunità flumerese non c’è alcun fermento di protesta. Anzi, si nota solo un silenzio assordante, forse perché sono tutti presi, nella costruzione annuale del giglio di grano. Oppure, la composizione del comitato per gestire le feste religiose e ferragostane, per potersi accorgere di quanto si sta realizzando a lato dell’area demaniale del cimitero comunale di Flumeri. Allora, ad un onesto contribuente flumerese, viene d’uopo porsi una serie di domande:

Perché, è stata concessa l’autorizzazione alla INWIT, di costruire la torre radio a ridosso del cimitero di Flumeri?

Perché non è stata scelta un’altra area visto che, il comune di Flumeri ha una estensione territoriale di 34,55 km quadrati e con molte parti collinari ?

La commissione paesaggistica ha dato il suo parere, visto che la torre radio una volta installata deturperà il paesaggio ?

L’area dove è già stata eseguita la fondazione della torre radio, è privata o demaniale cimiteriale?

L’ accesso alla torre radio, sarà utilizzata la strada parcheggio esistente di accesso ai loculi sotterranei, utilizzati per la sepoltura dei defunti?

Se sarà consentito alla INWIT , l’accesso suddetto, di conseguenza si creerà una servitù a danno della collettività?

Se quanto ipotizzato si concretizzerà, di conseguenza, verranno eliminati alcuni parcheggi e aumenterà il caos, che si verifica sempre e costantemente durante la tumulazione dei defunti in generale, ma in special modo per i loculi sotterranei.

Si attende dall’ufficio preposto del comune di Flumeri, che ha rilasciato l’autorizzazione all’INWIT, (o chi per esso) i dovuti chiarimenti alla popolazione flumerese, per quanto si sta verificando a ridosso dell’area cimiteriale del comune di Flumeri.

Carmine Martino