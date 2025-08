“E lucevan le stelle”: il 10 agosto il Goleto si illumina di musica e parole per la notte di San Lorenzo

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV), 3 agosto 2025 – L’antica Abbazia del Goleto si prepara ad accogliere una serata speciale, immersa tra arte, storia e spiritualità: sabato 10 agosto, in occasione della notte di San Lorenzo, debutta “Un Borgo di Libri Goleto” con l’evento “E lucevan le stelle: suoni e parole per la notte di San Lorenzo”.

Il suggestivo complesso monastico nel cuore dell’Alta Irpinia ospiterà, alle ore 21, un concerto del gruppo Ahirang Percussion Ensemble, diretto da Gennaro Damiano, affiancato da un monologo musicale ispirato al libro “Italia sacra straordinaria e misteriosa” del giornalista e scrittore Luigi Ferraiuolo. Sarà un viaggio tra i luoghi più nascosti e affascinanti della spiritualità italiana, con uno sguardo particolare al tratturello di San Guglielmo, figura chiave della storia religiosa locale.

Un festival che unisce territori e visioni

L’iniziativa nasce da una costola del celebre festival culturale “Un Borgo di Libri”, già noto per il suo successo nel borgo medievale di Casertavecchia, e si presenta in Irpinia come “Un Borgo di Libri Goleto”. L’obiettivo? Portare fuori dai confini regionali il valore culturale e simbolico del Goleto, trasformandolo in un punto di riferimento per eventi ad alto impatto emotivo e culturale.

«L’amministrazione comunale ha sempre avuto a cuore il Goleto come simbolo e luogo dell’anima dell’Alta Irpinia – ha dichiarato il sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole –. Insieme a Luigi Ferraiuolo, direttore del festival, è nata l’idea di una rassegna culturale innovativa per rilanciare questo patrimonio oltre i confini locali».

Cultura sotto le stelle

Il festival è organizzato con la collaborazione dell’Associazione musicale Anna Jervolino, diretta dal maestro Antonino Cascio, già noto per aver ideato importanti rassegne come L’Autunno Musicale e i Summer Concert. Cascio ha commentato con entusiasmo: «Luigi Ferraiuolo ha insistito per farmi conoscere il Goleto e devo ammettere che aveva ragione: è un luogo bellissimo, ideale per un nuovo percorso musicale e culturale sotto il suo tetto di stelle».

Il sostegno della comunità ecclesiale

Importante anche il sostegno della Chiesa locale: l’iniziativa ha ricevuto il plauso del vescovo Pasquale Cascio (Sant’Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco, Bisaccia) e dell’abate di Montevergine padre Riccardo Guariglia, che hanno riconosciuto nel progetto un’opportunità per rafforzare il legame tra cultura e spiritualità.

APPUNTAMENTO

Cosa : “E lucevan le stelle – suoni e parole per la notte di San Lorenzo”

Quando : Sabato 10 agosto 2025, ore 21

Dove : Abbazia del Goleto, Sant’Angelo dei Lombardi (AV)

Ingresso libero

Una serata unica, tra stelle cadenti, suoni e parole che risvegliano la memoria dei luoghi sacri e l’identità profonda dell’Alta Irpinia.