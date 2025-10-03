Il centrodestra sceglie Edmondo Cirielli come candidato alla presidenza della Campania

Sarà Edmondo Cirielli, attuale vice ministro degli Esteri, il candidato del centrodestra alla guida della Regione Campania. La decisione è arrivata al termine di una riunione a Roma tra i leader nazionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, che hanno convenuto sul suo nome dopo settimane di confronto interno.

La scelta punta a chiudere le incertezze che hanno animato la coalizione negli ultimi mesi e affida a un esponente di lungo corso, tra i più vicini a Giorgia Meloni, la sfida in una delle regioni più complesse dal punto di vista politico ed elettorale.

In attesa della nota ufficiale

Una comunicazione formale da parte dei coordinatori nazionali dei partiti è attesa a breve, ma fonti presenti al tavolo parlano di un accordo unanime.

La candidatura di Cirielli apre così la strada a una campagna elettorale che si preannuncia ad alta tensione. La Campania, governata da anni dal centrosinistra, rappresenta un terreno strategico per misurare la compattezza del centrodestra e la capacità della coalizione di estendere il proprio consenso anche in territori tradizionalmente ostici.