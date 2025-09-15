Botteghe della Salute in Alta Irpinia, ad Aquilonia si presenta il progetto.

La Città dell’Alta Irpinia presenta una delle nuove azioni, legate alla programmazione 21-27. Si tratta del progetto “Botteghe della Salute”, pensato per permettere ai cittadini dei piccoli Comuni di potersi rivolgere gratuitamente a personale medico e infermieristico. I sindaci dei 25 Comuni dell’Alta Irpinia parleranno del progetto ad Aquilonia, giovedì 18 settembre, presso la Casa della Cultura, alle ore 16.00. Oltre alle fasce tricolore relazionerà Maria Concetta Conte, Direttore Generale dell’Asl di Avellino. L’Azienda sanitaria sarà infatti ente attuatore del progetto. I Comuni dell’area, con popolazione inferiore ai 1500 abitanti, beneficeranno di un risorse economiche destinate a migliorare o rendere fruibili gli spazi per le attività. L’Asl Avellino dovrà inoltre gestire il personale medico-infermieristico. All’incontro di Aquilonia parteciperanno anche forze politiche e sociali della provincia.